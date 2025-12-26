SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EA RN new shadow highrisk
NUR ROFIK

EA RN new shadow highrisk

NUR ROFIK
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
7 (87.50%)
Verlusttrades:
1 (12.50%)
Bester Trade:
57.20 USD
Schlechtester Trade:
-18.68 USD
Bruttoprofit:
184.48 USD (4 580 pips)
Bruttoverlust:
-18.68 USD (209 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (90.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
93.94 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.96
Trading-Aktivität:
52.89%
Max deposit load:
1.13%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
8.88
Long-Positionen:
2 (25.00%)
Short-Positionen:
6 (75.00%)
Profit-Faktor:
9.88
Mathematische Gewinnerwartung:
20.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-18.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18.68 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.67%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18.68 USD (0.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.19% (18.68 USD)
Kapital:
0.86% (86.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 7
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 134
XAUUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 1.2K
XAUUSD 3.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +57.20 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
VantageInternational-Live 12
8.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
25.00 × 76
High risk wa +62 857-3743-3636
Keine Bewertungen
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.26 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA RN new shadow highrisk
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
10K
USD
2
100%
8
87%
53%
9.87
20.73
USD
1%
1:500
