- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
7 (87.50%)
Verlusttrades:
1 (12.50%)
Bester Trade:
57.20 USD
Schlechtester Trade:
-18.68 USD
Bruttoprofit:
184.48 USD (4 580 pips)
Bruttoverlust:
-18.68 USD (209 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (90.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
93.94 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.96
Trading-Aktivität:
52.89%
Max deposit load:
1.13%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
8.88
Long-Positionen:
2 (25.00%)
Short-Positionen:
6 (75.00%)
Profit-Faktor:
9.88
Mathematische Gewinnerwartung:
20.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-18.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18.68 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.67%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18.68 USD (0.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.19% (18.68 USD)
Kapital:
0.86% (86.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|134
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +57.20 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.68 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
VantageInternational-Live 12
|8.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|25.00 × 76
High risk wa +62 857-3743-3636
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
8
87%
53%
9.87
20.73
USD
USD
1%
1:500