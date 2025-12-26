- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
13 (86.66%)
손실 거래:
2 (13.33%)
최고의 거래:
64.00 USD
최악의 거래:
-22.34 USD
총 수익:
327.52 USD (15 683 pips)
총 손실:
-41.02 USD (2 443 pips)
연속 최대 이익:
5 (130.79 USD)
연속 최대 이익:
130.79 USD (5)
샤프 비율:
0.81
거래 활동:
66.00%
최대 입금량:
1.13%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
12.82
롱(주식매수):
4 (26.67%)
숏(주식차입매도):
11 (73.33%)
수익 요인:
7.98
기대수익:
19.10 USD
평균 이익:
25.19 USD
평균 손실:
-20.51 USD
연속 최대 손실:
1 (-22.34 USD)
연속 최대 손실:
-22.34 USD (1)
월별 성장률:
2.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
22.34 USD (0.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.19% (18.68 USD)
자본금별:
1.02% (102.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|153
|USDJPY
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +64.00 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +130.79 USD
연속 최대 손실: -22.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
High risk wa +62 857-3743-3636
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
15
86%
66%
7.98
19.10
USD
USD
1%
1:500