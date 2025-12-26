- Crescimento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
57.20 USD
Pior negociação:
-18.68 USD
Lucro bruto:
184.48 USD (4 580 pips)
Perda bruta:
-18.68 USD (209 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (90.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
93.94 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.96
Atividade de negociação:
52.89%
Depósito máximo carregado:
1.13%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
8.88
Negociações longas:
2 (25.00%)
Negociações curtas:
6 (75.00%)
Fator de lucro:
9.88
Valor esperado:
20.73 USD
Lucro médio:
26.35 USD
Perda média:
-18.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-18.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.68 USD (1)
Crescimento mensal:
1.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.68 USD (0.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.19% (18.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.86% (86.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|134
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +57.20 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +90.54 USD
Máxima perda consecutiva: -18.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
VantageInternational-Live 12
|8.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|25.00 × 76
