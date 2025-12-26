SinaisSeções
NUR ROFIK

EA RN new shadow highrisk

NUR ROFIK
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 2%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
57.20 USD
Pior negociação:
-18.68 USD
Lucro bruto:
184.48 USD (4 580 pips)
Perda bruta:
-18.68 USD (209 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (90.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
93.94 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.96
Atividade de negociação:
52.89%
Depósito máximo carregado:
1.13%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
8.88
Negociações longas:
2 (25.00%)
Negociações curtas:
6 (75.00%)
Fator de lucro:
9.88
Valor esperado:
20.73 USD
Lucro médio:
26.35 USD
Perda média:
-18.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-18.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.68 USD (1)
Crescimento mensal:
1.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.68 USD (0.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.19% (18.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.86% (86.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 7
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 134
XAUUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 1.2K
XAUUSD 3.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +57.20 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +90.54 USD
Máxima perda consecutiva: -18.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
VantageInternational-Live 12
8.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
25.00 × 76
High risk wa +62 857-3743-3636
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.26 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
