Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
7 (87.50%)
Transacciones Irrentables:
1 (12.50%)
Mejor transacción:
57.20 USD
Peor transacción:
-18.68 USD
Beneficio Bruto:
184.48 USD (4 580 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.68 USD (209 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (90.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
93.94 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.96
Actividad comercial:
52.89%
Carga máxima del depósito:
1.13%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
8.88
Transacciones Largas:
2 (25.00%)
Transacciones Cortas:
6 (75.00%)
Factor de Beneficio:
9.88
Beneficio Esperado:
20.73 USD
Beneficio medio:
26.35 USD
Pérdidas medias:
-18.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-18.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.68 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.67%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18.68 USD (0.19%)
Reducción relativa:
De balance:
0.19% (18.68 USD)
De fondos:
0.86% (86.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|134
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +57.20 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +90.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.68 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
VantageInternational-Live 12
|8.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|25.00 × 76
