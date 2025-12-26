- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
57.20 USD
最悪のトレード:
-18.68 USD
総利益:
184.48 USD (4 580 pips)
総損失:
-18.68 USD (209 pips)
最大連続の勝ち:
4 (90.54 USD)
最大連続利益:
93.94 USD (3)
シャープレシオ:
0.96
取引アクティビティ:
52.89%
最大入金額:
1.13%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
8.88
長いトレード:
2 (25.00%)
短いトレード:
6 (75.00%)
プロフィットファクター:
9.88
期待されたペイオフ:
20.73 USD
平均利益:
26.35 USD
平均損失:
-18.68 USD
最大連続の負け:
1 (-18.68 USD)
最大連続損失:
-18.68 USD (1)
月間成長:
1.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.68 USD (0.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.19% (18.68 USD)
エクイティによる:
0.86% (86.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|134
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +57.20 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +90.54 USD
最大連続損失: -18.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
VantageInternational-Live 12
|8.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|25.00 × 76
High risk wa +62 857-3743-3636
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
8
87%
53%
9.87
20.73
USD
USD
1%
1:500