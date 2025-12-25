SinyallerBölümler
Thiago Ramos Macedo

Thiagofimathe

Thiago Ramos Macedo
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
ZeroMarkets-Live-1
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
47 (78.33%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (21.67%)
En iyi işlem:
6.42 USD
En kötü işlem:
-19.71 USD
Brüt kâr:
76.34 USD (6 750 pips)
Brüt zarar:
-61.04 USD (5 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (17.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.32 USD (14)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
37.15%
Maks. mevduat yükü:
1.30%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
32 (53.33%)
Satış işlemleri:
28 (46.67%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
-4.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.71 USD (1)
Aylık büyüme:
0.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.20 USD
Maksimum:
19.71 USD (0.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.14% (19.71 USD)
Varlığa göre:
0.07% (9.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
USDJPY 10
AUDUSD 4
EURUSD 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
GBPUSD 2
NZDCAD 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 24
USDJPY -3
AUDUSD 1
EURUSD 1
NZDUSD -9
USDCAD -1
GBPUSD 3
NZDCAD 0
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.7K
USDJPY -219
AUDUSD 97
EURUSD 51
NZDUSD -466
USDCAD -128
GBPUSD 147
NZDCAD 5
USDCHF 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.42 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EBCGroup-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
91 daha fazla...
Opero o método fimathe do trader Marcelo Ferreira 
İnceleme yok
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
