İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
47 (78.33%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (21.67%)
En iyi işlem:
6.42 USD
En kötü işlem:
-19.71 USD
Brüt kâr:
76.34 USD (6 750 pips)
Brüt zarar:
-61.04 USD (5 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (17.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.32 USD (14)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
37.15%
Maks. mevduat yükü:
1.30%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
32 (53.33%)
Satış işlemleri:
28 (46.67%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
-4.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.71 USD (1)
Aylık büyüme:
0.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.20 USD
Maksimum:
19.71 USD (0.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.14% (19.71 USD)
Varlığa göre:
0.07% (9.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|USDJPY
|10
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCHF
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|-3
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|-9
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|0
|USDCHF
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.7K
|USDJPY
|-219
|AUDUSD
|97
|EURUSD
|51
|NZDUSD
|-466
|USDCAD
|-128
|GBPUSD
|147
|NZDCAD
|5
|USDCHF
|1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.42 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
FXCC1-Live
|0.00 × 3
LandFX-Demo
|0.07 × 43
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
KOT-Live3
|0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
Monex-Server3
|0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
