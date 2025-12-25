- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
59
Gewinntrades:
46 (77.96%)
Verlusttrades:
13 (22.03%)
Bester Trade:
6.42 USD
Schlechtester Trade:
-19.71 USD
Bruttoprofit:
73.88 USD (6 504 pips)
Bruttoverlust:
-61.04 USD (5 594 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (17.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17.32 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
71.64%
Max deposit load:
1.30%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
32 (54.24%)
Short-Positionen:
27 (45.76%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-10.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.71 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.09%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.20 USD
Maximaler:
19.71 USD (0.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.14% (19.71 USD)
Kapital:
0.07% (9.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|USDJPY
|10
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|21
|USDJPY
|-3
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|-9
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|0
|USDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|-219
|AUDUSD
|97
|EURUSD
|51
|NZDUSD
|-466
|USDCAD
|-128
|GBPUSD
|147
|NZDCAD
|5
|USDCHF
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6.42 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZeroMarkets-Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
