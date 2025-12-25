- Прирост
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
47 (78.33%)
Убыточных трейдов:
13 (21.67%)
Лучший трейд:
6.42 USD
Худший трейд:
-19.71 USD
Общая прибыль:
76.34 USD (6 750 pips)
Общий убыток:
-61.04 USD (5 594 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (17.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.32 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
37.15%
Макс. загрузка депозита:
1.30%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
32 (53.33%)
Коротких трейдов:
28 (46.67%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-4.70 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.71 USD (1)
Прирост в месяц:
0.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.20 USD
Максимальная:
19.71 USD (0.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.14% (19.71 USD)
По эквити:
0.07% (9.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|USDJPY
|10
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|-3
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|-9
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|0
|USDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.7K
|USDJPY
|-219
|AUDUSD
|97
|EURUSD
|51
|NZDUSD
|-466
|USDCAD
|-128
|GBPUSD
|147
|NZDCAD
|5
|USDCHF
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.42 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +17.32 USD
Макс. убыток в серии: -10.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
