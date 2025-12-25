СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Thiagofimathe
Thiago Ramos Macedo

Thiagofimathe

Thiago Ramos Macedo
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
ZeroMarkets-Live-1
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
47 (78.33%)
Убыточных трейдов:
13 (21.67%)
Лучший трейд:
6.42 USD
Худший трейд:
-19.71 USD
Общая прибыль:
76.34 USD (6 750 pips)
Общий убыток:
-61.04 USD (5 594 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (17.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.32 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
37.15%
Макс. загрузка депозита:
1.30%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
32 (53.33%)
Коротких трейдов:
28 (46.67%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-4.70 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.71 USD (1)
Прирост в месяц:
0.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.20 USD
Максимальная:
19.71 USD (0.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.14% (19.71 USD)
По эквити:
0.07% (9.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 34
USDJPY 10
AUDUSD 4
EURUSD 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
GBPUSD 2
NZDCAD 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 24
USDJPY -3
AUDUSD 1
EURUSD 1
NZDUSD -9
USDCAD -1
GBPUSD 3
NZDCAD 0
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.7K
USDJPY -219
AUDUSD 97
EURUSD 51
NZDUSD -466
USDCAD -128
GBPUSD 147
NZDCAD 5
USDCHF 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.42 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +17.32 USD
Макс. убыток в серии: -10.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EBCGroup-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
еще 91...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Opero o método fimathe do trader Marcelo Ferreira 
Нет отзывов
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Thiagofimathe
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
14K
USD
4
0%
60
78%
37%
1.25
0.26
USD
0%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.