シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Thiagofimathe
Thiago Ramos Macedo

Thiagofimathe

Thiago Ramos Macedo
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
ZeroMarkets-Live-1
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
44 (77.19%)
損失トレード:
13 (22.81%)
ベストトレード:
6.42 USD
最悪のトレード:
-19.71 USD
総利益:
67.31 USD (5 849 pips)
総損失:
-61.04 USD (5 594 pips)
最大連続の勝ち:
14 (17.32 USD)
最大連続利益:
17.32 USD (14)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
71.64%
最大入金額:
1.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.32
長いトレード:
32 (56.14%)
短いトレード:
25 (43.86%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.11 USD
平均利益:
1.53 USD
平均損失:
-4.70 USD
最大連続の負け:
3 (-10.10 USD)
最大連続損失:
-19.71 USD (1)
月間成長:
0.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.20 USD
最大の:
19.71 USD (0.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.14% (19.71 USD)
エクイティによる:
0.07% (9.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 31
USDJPY 10
AUDUSD 4
EURUSD 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
GBPUSD 2
NZDCAD 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 15
USDJPY -3
AUDUSD 1
EURUSD 1
NZDUSD -9
USDCAD -1
GBPUSD 3
NZDCAD 0
USDCHF 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 767
USDJPY -219
AUDUSD 97
EURUSD 51
NZDUSD -466
USDCAD -128
GBPUSD 147
NZDCAD 5
USDCHF 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.42 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +17.32 USD
最大連続損失: -10.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZeroMarkets-Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EBCGroup-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
91 より多く...
Opero o método fimathe do trader Marcelo Ferreira 
レビューなし
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
