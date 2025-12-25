- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
44 (77.19%)
損失トレード:
13 (22.81%)
ベストトレード:
6.42 USD
最悪のトレード:
-19.71 USD
総利益:
67.31 USD (5 849 pips)
総損失:
-61.04 USD (5 594 pips)
最大連続の勝ち:
14 (17.32 USD)
最大連続利益:
17.32 USD (14)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
71.64%
最大入金額:
1.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.32
長いトレード:
32 (56.14%)
短いトレード:
25 (43.86%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.11 USD
平均利益:
1.53 USD
平均損失:
-4.70 USD
最大連続の負け:
3 (-10.10 USD)
最大連続損失:
-19.71 USD (1)
月間成長:
0.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.20 USD
最大の:
19.71 USD (0.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.14% (19.71 USD)
エクイティによる:
0.07% (9.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|10
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|-3
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|-9
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|0
|USDCHF
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|767
|USDJPY
|-219
|AUDUSD
|97
|EURUSD
|51
|NZDUSD
|-466
|USDCAD
|-128
|GBPUSD
|147
|NZDCAD
|5
|USDCHF
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.42 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +17.32 USD
最大連続損失: -10.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZeroMarkets-Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
Opero o método fimathe do trader Marcelo Ferreira
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
3
0%
57
77%
72%
1.10
0.11
USD
USD
0%
1:50