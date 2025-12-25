- 자본
- 축소
트레이드:
104
이익 거래:
81 (77.88%)
손실 거래:
23 (22.12%)
최고의 거래:
6.42 USD
최악의 거래:
-19.71 USD
총 수익:
127.80 USD (10 857 pips)
총 손실:
-138.13 USD (12 411 pips)
연속 최대 이익:
14 (17.32 USD)
연속 최대 이익:
17.32 USD (14)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
11.41%
최대 입금량:
3.97%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.32
롱(주식매수):
60 (57.69%)
숏(주식차입매도):
44 (42.31%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-0.10 USD
평균 이익:
1.58 USD
평균 손실:
-6.01 USD
연속 최대 손실:
3 (-10.10 USD)
연속 최대 손실:
-19.71 USD (1)
월별 성장률:
-0.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.94 USD
최대한의:
32.65 USD (0.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.14% (19.71 USD)
자본금별:
0.12% (16.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|USDJPY
|15
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-4
|USDJPY
|0
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|-9
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|0
|USDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-140
|AUDUSD
|97
|EURUSD
|51
|NZDUSD
|-466
|USDCAD
|-128
|GBPUSD
|147
|NZDCAD
|5
|USDCHF
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.42 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +17.32 USD
연속 최대 손실: -10.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZeroMarkets-Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
Opero o método fimathe do trader Marcelo Ferreira
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
5
0%
104
77%
11%
0.92
-0.10
USD
USD
0%
1:50