Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZeroMarkets-Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EBCGroup-Live 0.00 × 2 STARTRADERFinancial-Live4 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 19 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 VantageInternational-Live 4 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 2 FXCC1-Live 0.00 × 3 LandFX-Demo 0.07 × 43 ThreeTrader-Live 0.08 × 65 SwitchMarkets-Real 0.09 × 34 FPMarkets-Live2 0.11 × 765 KOT-Live3 0.11 × 9 FusionMarkets-Live 2 0.16 × 172 Afterprime-Live AP 0.17 × 12 Monex-Server3 0.20 × 44 KohleCapitalMarkets-Live 0.23 × 1706 VantageInternational-Live 2 0.24 × 29 XM.COM-Real 1 0.27 × 662 ICMarketsSC-Live24 0.29 × 1456 EurotradeSA-Live01 0.31 × 600 MEXExchange-Demo 0.32 × 309 FusionMarkets-Live 0.35 × 170 DooPrime-Live 2 0.38 × 149 XMTrading-Real 258 0.38 × 810 91 plus...