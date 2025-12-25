SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Thiagofimathe
Thiago Ramos Macedo

Thiagofimathe

Thiago Ramos Macedo
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
ZeroMarkets-Live-1
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
60
Bénéfice trades:
47 (78.33%)
Perte trades:
13 (21.67%)
Meilleure transaction:
6.42 USD
Pire transaction:
-19.71 USD
Bénéfice brut:
76.34 USD (6 750 pips)
Perte brute:
-61.04 USD (5 594 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (17.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17.32 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
37.15%
Charge de dépôt maximale:
1.30%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.78
Longs trades:
32 (53.33%)
Courts trades:
28 (46.67%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
0.26 USD
Bénéfice moyen:
1.62 USD
Perte moyenne:
-4.70 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-10.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.71 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.20 USD
Maximal:
19.71 USD (0.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.14% (19.71 USD)
Par fonds propres:
0.07% (9.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 34
USDJPY 10
AUDUSD 4
EURUSD 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
GBPUSD 2
NZDCAD 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 24
USDJPY -3
AUDUSD 1
EURUSD 1
NZDUSD -9
USDCAD -1
GBPUSD 3
NZDCAD 0
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.7K
USDJPY -219
AUDUSD 97
EURUSD 51
NZDUSD -466
USDCAD -128
GBPUSD 147
NZDCAD 5
USDCHF 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.42 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +17.32 USD
Perte consécutive maximale: -10.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZeroMarkets-Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EBCGroup-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
91 plus...
Opero o método fimathe do trader Marcelo Ferreira 
Aucun avis
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
