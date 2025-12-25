- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
44 (77.19%)
Negociações com perda:
13 (22.81%)
Melhor negociação:
6.42 USD
Pior negociação:
-19.71 USD
Lucro bruto:
67.31 USD (5 849 pips)
Perda bruta:
-61.04 USD (5 594 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (17.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.32 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
71.64%
Depósito máximo carregado:
1.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.32
Negociações longas:
32 (56.14%)
Negociações curtas:
25 (43.86%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.11 USD
Lucro médio:
1.53 USD
Perda média:
-4.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.71 USD (1)
Crescimento mensal:
0.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.20 USD
Máximo:
19.71 USD (0.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.14% (19.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.07% (9.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|10
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|-3
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|-9
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|0
|USDCHF
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|767
|USDJPY
|-219
|AUDUSD
|97
|EURUSD
|51
|NZDUSD
|-466
|USDCAD
|-128
|GBPUSD
|147
|NZDCAD
|5
|USDCHF
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.42 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +17.32 USD
Máxima perda consecutiva: -10.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZeroMarkets-Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
91 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Opero o método fimathe do trader Marcelo Ferreira
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
3
0%
57
77%
72%
1.10
0.11
USD
USD
0%
1:50