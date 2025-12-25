SinaisSeções
Thiago Ramos Macedo

Thiagofimathe

Thiago Ramos Macedo
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 0%
ZeroMarkets-Live-1
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
44 (77.19%)
Negociações com perda:
13 (22.81%)
Melhor negociação:
6.42 USD
Pior negociação:
-19.71 USD
Lucro bruto:
67.31 USD (5 849 pips)
Perda bruta:
-61.04 USD (5 594 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (17.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.32 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
71.64%
Depósito máximo carregado:
1.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.32
Negociações longas:
32 (56.14%)
Negociações curtas:
25 (43.86%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.11 USD
Lucro médio:
1.53 USD
Perda média:
-4.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.71 USD (1)
Crescimento mensal:
0.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.20 USD
Máximo:
19.71 USD (0.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.14% (19.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.07% (9.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 31
USDJPY 10
AUDUSD 4
EURUSD 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
GBPUSD 2
NZDCAD 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 15
USDJPY -3
AUDUSD 1
EURUSD 1
NZDUSD -9
USDCAD -1
GBPUSD 3
NZDCAD 0
USDCHF 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 767
USDJPY -219
AUDUSD 97
EURUSD 51
NZDUSD -466
USDCAD -128
GBPUSD 147
NZDCAD 5
USDCHF 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.42 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +17.32 USD
Máxima perda consecutiva: -10.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZeroMarkets-Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EBCGroup-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
91 mais ...
Opero o método fimathe do trader Marcelo Ferreira 
Sem comentários
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
