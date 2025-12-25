- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
47 (78.33%)
亏损交易:
13 (21.67%)
最好交易:
6.42 USD
最差交易:
-19.71 USD
毛利:
76.34 USD (6 750 pips)
毛利亏损:
-61.04 USD (5 594 pips)
最大连续赢利:
14 (17.32 USD)
最大连续盈利:
17.32 USD (14)
夏普比率:
0.06
交易活动:
37.15%
最大入金加载:
1.30%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.78
长期交易:
32 (53.33%)
短期交易:
28 (46.67%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
1.62 USD
平均损失:
-4.70 USD
最大连续失误:
3 (-10.10 USD)
最大连续亏损:
-19.71 USD (1)
每月增长:
0.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
15.20 USD
最大值:
19.71 USD (0.14%)
相对跌幅:
结余:
0.14% (19.71 USD)
净值:
0.07% (9.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|USDJPY
|10
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|-3
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|-9
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|0
|USDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.7K
|USDJPY
|-219
|AUDUSD
|97
|EURUSD
|51
|NZDUSD
|-466
|USDCAD
|-128
|GBPUSD
|147
|NZDCAD
|5
|USDCHF
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.42 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +17.32 USD
最大连续亏损: -10.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZeroMarkets-Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
Opero o método fimathe do trader Marcelo Ferreira
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
4
0%
60
78%
37%
1.25
0.26
USD
USD
0%
1:50