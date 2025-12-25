- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
60
Transacciones Rentables:
47 (78.33%)
Transacciones Irrentables:
13 (21.67%)
Mejor transacción:
6.42 USD
Peor transacción:
-19.71 USD
Beneficio Bruto:
76.34 USD (6 750 pips)
Pérdidas Brutas:
-61.04 USD (5 594 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (17.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17.32 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
37.15%
Carga máxima del depósito:
1.30%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.78
Transacciones Largas:
32 (53.33%)
Transacciones Cortas:
28 (46.67%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.26 USD
Beneficio medio:
1.62 USD
Pérdidas medias:
-4.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-10.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.71 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.11%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.20 USD
Máxima:
19.71 USD (0.14%)
Reducción relativa:
De balance:
0.14% (19.71 USD)
De fondos:
0.07% (9.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|USDJPY
|10
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|-3
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|-9
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|0
|USDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.7K
|USDJPY
|-219
|AUDUSD
|97
|EURUSD
|51
|NZDUSD
|-466
|USDCAD
|-128
|GBPUSD
|147
|NZDCAD
|5
|USDCHF
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.42 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +17.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZeroMarkets-Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
otros 91...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Opero o método fimathe do trader Marcelo Ferreira
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
4
0%
60
78%
37%
1.25
0.26
USD
USD
0%
1:50