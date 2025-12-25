SegnaliSezioni
Thiago Ramos Macedo

Thiagofimathe

Thiago Ramos Macedo
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
ZeroMarkets-Live-1
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
47 (78.33%)
Loss Trade:
13 (21.67%)
Best Trade:
6.42 USD
Worst Trade:
-19.71 USD
Profitto lordo:
76.34 USD (6 750 pips)
Perdita lorda:
-61.04 USD (5 594 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (17.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.32 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
37.15%
Massimo carico di deposito:
1.30%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
32 (53.33%)
Short Trade:
28 (46.67%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
-4.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.71 USD (1)
Crescita mensile:
0.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.20 USD
Massimale:
19.71 USD (0.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.14% (19.71 USD)
Per equità:
0.07% (9.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
USDJPY 10
AUDUSD 4
EURUSD 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
GBPUSD 2
NZDCAD 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 24
USDJPY -3
AUDUSD 1
EURUSD 1
NZDUSD -9
USDCAD -1
GBPUSD 3
NZDCAD 0
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.7K
USDJPY -219
AUDUSD 97
EURUSD 51
NZDUSD -466
USDCAD -128
GBPUSD 147
NZDCAD 5
USDCHF 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.42 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.32 USD
Massima perdita consecutiva: -10.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EBCGroup-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
91 più
Opero o método fimathe do trader Marcelo Ferreira 
Non ci sono recensioni
2025.12.25 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
