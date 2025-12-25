SinyallerBölümler
Rwm Lmpl

North Star MT5

Rwm Lmpl
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 269%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
109 (75.69%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (24.31%)
En iyi işlem:
153.35 USD
En kötü işlem:
-37.64 USD
Brüt kâr:
1 889.78 USD (22 708 pips)
Brüt zarar:
-276.66 USD (7 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (24.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
332.48 USD (5)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
65.01%
Maks. mevduat yükü:
0.18%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
24.97
Alış işlemleri:
74 (51.39%)
Satış işlemleri:
70 (48.61%)
Kâr faktörü:
6.83
Beklenen getiri:
11.20 USD
Ortalama kâr:
17.34 USD
Ortalama zarar:
-7.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.61 USD (2)
Aylık büyüme:
91.43%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
64.61 USD (3.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.02% (20.76 USD)
Varlığa göre:
0.16% (4.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 47
NZDCAD 41
EURCAD 22
AUDNZD 13
EURGBP 12
NZDCHF 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 852
NZDCAD 626
EURCAD 51
AUDNZD 28
EURGBP 26
NZDCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 5.8K
NZDCAD 3.7K
EURCAD 3.5K
AUDNZD 672
EURGBP 1.1K
NZDCHF 941
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.35 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Pipbull-Live01
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 24
TickmillUK-Live
0.00 × 20
Tradeview-Live
0.00 × 58
DerivSVG-Server
0.00 × 2
Alpari-Real01
0.00 × 3
FortFS-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-MT5
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 10
FIBOGroup-MT5 Server
0.05 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.15 × 1069
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.15 × 13
Deriv-Server
0.19 × 26
FusionMarkets-Live
0.19 × 62
100 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.26 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.