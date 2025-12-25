- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
109 (75.69%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (24.31%)
En iyi işlem:
153.35 USD
En kötü işlem:
-37.64 USD
Brüt kâr:
1 889.78 USD (22 708 pips)
Brüt zarar:
-276.66 USD (7 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (24.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
332.48 USD (5)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
65.01%
Maks. mevduat yükü:
0.18%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
24.97
Alış işlemleri:
74 (51.39%)
Satış işlemleri:
70 (48.61%)
Kâr faktörü:
6.83
Beklenen getiri:
11.20 USD
Ortalama kâr:
17.34 USD
Ortalama zarar:
-7.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.61 USD (2)
Aylık büyüme:
91.43%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
64.61 USD (3.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.02% (20.76 USD)
Varlığa göre:
0.16% (4.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|47
|NZDCAD
|41
|EURCAD
|22
|AUDNZD
|13
|EURGBP
|12
|NZDCHF
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|852
|NZDCAD
|626
|EURCAD
|51
|AUDNZD
|28
|EURGBP
|26
|NZDCHF
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|5.8K
|NZDCAD
|3.7K
|EURCAD
|3.5K
|AUDNZD
|672
|EURGBP
|1.1K
|NZDCHF
|941
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +153.35 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 24
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 20
|
Tradeview-Live
|0.00 × 58
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 2
|
Alpari-Real01
|0.00 × 3
|
FortFS-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.05 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.15 × 1069
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.15 × 13
|
Deriv-Server
|0.19 × 26
|
FusionMarkets-Live
|0.19 × 62
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
269%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
13
96%
144
75%
65%
6.83
11.20
USD
USD
3%
1:500