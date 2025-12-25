SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / North Star MT5
Rwm Lmpl

North Star MT5

Rwm Lmpl
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 269%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
144
Bénéfice trades:
109 (75.69%)
Perte trades:
35 (24.31%)
Meilleure transaction:
153.35 USD
Pire transaction:
-37.64 USD
Bénéfice brut:
1 889.78 USD (22 708 pips)
Perte brute:
-276.66 USD (7 012 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (24.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
332.48 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
65.01%
Charge de dépôt maximale:
0.18%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
24.97
Longs trades:
74 (51.39%)
Courts trades:
70 (48.61%)
Facteur de profit:
6.83
Rendement attendu:
11.20 USD
Bénéfice moyen:
17.34 USD
Perte moyenne:
-7.90 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-20.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-64.61 USD (2)
Croissance mensuelle:
91.43%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
64.61 USD (3.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.02% (20.76 USD)
Par fonds propres:
0.16% (4.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 47
NZDCAD 41
EURCAD 22
AUDNZD 13
EURGBP 12
NZDCHF 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 852
NZDCAD 626
EURCAD 51
AUDNZD 28
EURGBP 26
NZDCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 5.8K
NZDCAD 3.7K
EURCAD 3.5K
AUDNZD 672
EURGBP 1.1K
NZDCHF 941
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +153.35 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +24.00 USD
Perte consécutive maximale: -20.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Pipbull-Live01
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 24
TickmillUK-Live
0.00 × 20
Tradeview-Live
0.00 × 58
DerivSVG-Server
0.00 × 2
Alpari-Real01
0.00 × 3
FortFS-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-MT5
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 10
FIBOGroup-MT5 Server
0.05 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.15 × 1069
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.15 × 13
Deriv-Server
0.19 × 26
FusionMarkets-Live
0.19 × 62
100 plus...
Aucun avis
2025.12.26 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
