- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
144
利益トレード:
109 (75.69%)
損失トレード:
35 (24.31%)
ベストトレード:
153.35 USD
最悪のトレード:
-37.64 USD
総利益:
1 889.78 USD (22 708 pips)
総損失:
-276.66 USD (7 012 pips)
最大連続の勝ち:
9 (24.00 USD)
最大連続利益:
332.48 USD (5)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
43.90%
最大入金額:
0.04%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
24.97
長いトレード:
74 (51.39%)
短いトレード:
70 (48.61%)
プロフィットファクター:
6.83
期待されたペイオフ:
11.20 USD
平均利益:
17.34 USD
平均損失:
-7.90 USD
最大連続の負け:
3 (-20.57 USD)
最大連続損失:
-64.61 USD (2)
月間成長:
120.50%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
64.61 USD (3.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.02% (20.76 USD)
エクイティによる:
0.01% (0.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|47
|NZDCAD
|41
|EURCAD
|22
|AUDNZD
|13
|EURGBP
|12
|NZDCHF
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|852
|NZDCAD
|626
|EURCAD
|51
|AUDNZD
|28
|EURGBP
|26
|NZDCHF
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|5.8K
|NZDCAD
|3.7K
|EURCAD
|3.5K
|AUDNZD
|672
|EURGBP
|1.1K
|NZDCHF
|941
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +153.35 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +24.00 USD
最大連続損失: -20.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 24
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 20
|
Tradeview-Live
|0.00 × 58
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 2
|
Alpari-Real01
|0.00 × 3
|
FortFS-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.05 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.15 × 1069
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.15 × 13
|
Deriv-Server
|0.19 × 26
|
FusionMarkets-Live
|0.19 × 62
