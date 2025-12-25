シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / North Star MT5
Rwm Lmpl

North Star MT5

Rwm Lmpl
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 269%
FBS-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
144
利益トレード:
109 (75.69%)
損失トレード:
35 (24.31%)
ベストトレード:
153.35 USD
最悪のトレード:
-37.64 USD
総利益:
1 889.78 USD (22 708 pips)
総損失:
-276.66 USD (7 012 pips)
最大連続の勝ち:
9 (24.00 USD)
最大連続利益:
332.48 USD (5)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
43.90%
最大入金額:
0.04%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
24.97
長いトレード:
74 (51.39%)
短いトレード:
70 (48.61%)
プロフィットファクター:
6.83
期待されたペイオフ:
11.20 USD
平均利益:
17.34 USD
平均損失:
-7.90 USD
最大連続の負け:
3 (-20.57 USD)
最大連続損失:
-64.61 USD (2)
月間成長:
120.50%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
64.61 USD (3.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.02% (20.76 USD)
エクイティによる:
0.01% (0.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 47
NZDCAD 41
EURCAD 22
AUDNZD 13
EURGBP 12
NZDCHF 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 852
NZDCAD 626
EURCAD 51
AUDNZD 28
EURGBP 26
NZDCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 5.8K
NZDCAD 3.7K
EURCAD 3.5K
AUDNZD 672
EURGBP 1.1K
NZDCHF 941
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +153.35 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +24.00 USD
最大連続損失: -20.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AdmiralUK-MT5
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Pipbull-Live01
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 24
TickmillUK-Live
0.00 × 20
Tradeview-Live
0.00 × 58
DerivSVG-Server
0.00 × 2
Alpari-Real01
0.00 × 3
FortFS-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-MT5
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 10
FIBOGroup-MT5 Server
0.05 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.15 × 1069
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.15 × 13
Deriv-Server
0.19 × 26
FusionMarkets-Live
0.19 × 62
100 より多く...
レビューなし
2025.12.26 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください