Rwm Lmpl

North Star MT5

Rwm Lmpl
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 269%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
109 (75.69%)
Loss Trade:
35 (24.31%)
Best Trade:
153.35 USD
Worst Trade:
-37.64 USD
Profitto lordo:
1 889.78 USD (22 708 pips)
Perdita lorda:
-276.66 USD (7 012 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (24.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
332.48 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
65.01%
Massimo carico di deposito:
0.18%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
24.97
Long Trade:
74 (51.39%)
Short Trade:
70 (48.61%)
Fattore di profitto:
6.83
Profitto previsto:
11.20 USD
Profitto medio:
17.34 USD
Perdita media:
-7.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.61 USD (2)
Crescita mensile:
91.43%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
64.61 USD (3.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.02% (20.76 USD)
Per equità:
0.16% (4.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 47
NZDCAD 41
EURCAD 22
AUDNZD 13
EURGBP 12
NZDCHF 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 852
NZDCAD 626
EURCAD 51
AUDNZD 28
EURGBP 26
NZDCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 5.8K
NZDCAD 3.7K
EURCAD 3.5K
AUDNZD 672
EURGBP 1.1K
NZDCHF 941
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.35 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.00 USD
Massima perdita consecutiva: -20.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Pipbull-Live01
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 24
TickmillUK-Live
0.00 × 20
Tradeview-Live
0.00 × 58
DerivSVG-Server
0.00 × 2
Alpari-Real01
0.00 × 3
FortFS-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-MT5
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 10
FIBOGroup-MT5 Server
0.05 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.15 × 1069
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.15 × 13
Deriv-Server
0.19 × 26
FusionMarkets-Live
0.19 × 62
100 più
Non ci sono recensioni
2025.12.26 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
