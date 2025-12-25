- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
144
盈利交易:
109 (75.69%)
亏损交易:
35 (24.31%)
最好交易:
153.35 USD
最差交易:
-37.64 USD
毛利:
1 889.78 USD (22 708 pips)
毛利亏损:
-276.66 USD (7 012 pips)
最大连续赢利:
9 (24.00 USD)
最大连续盈利:
332.48 USD (5)
夏普比率:
0.48
交易活动:
66.33%
最大入金加载:
0.18%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
24.97
长期交易:
74 (51.39%)
短期交易:
70 (48.61%)
利润因子:
6.83
预期回报:
11.20 USD
平均利润:
17.34 USD
平均损失:
-7.90 USD
最大连续失误:
3 (-20.57 USD)
最大连续亏损:
-64.61 USD (2)
每月增长:
91.43%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
64.61 USD (3.22%)
相对跌幅:
结余:
3.02% (20.76 USD)
净值:
0.16% (4.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|47
|NZDCAD
|41
|EURCAD
|22
|AUDNZD
|13
|EURGBP
|12
|NZDCHF
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|852
|NZDCAD
|626
|EURCAD
|51
|AUDNZD
|28
|EURGBP
|26
|NZDCHF
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|5.8K
|NZDCAD
|3.7K
|EURCAD
|3.5K
|AUDNZD
|672
|EURGBP
|1.1K
|NZDCHF
|941
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +153.35 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +24.00 USD
最大连续亏损: -20.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 24
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 20
|
Tradeview-Live
|0.00 × 58
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 2
|
Alpari-Real01
|0.00 × 3
|
FortFS-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.05 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.15 × 1069
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.15 × 13
|
Deriv-Server
|0.19 × 26
|
FusionMarkets-Live
|0.19 × 62
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
269%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
13
96%
144
75%
66%
6.83
11.20
USD
USD
3%
1:500