Rwm Lmpl

North Star MT5

Rwm Lmpl
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 269%
FBS-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
109 (75.69%)
Negociações com perda:
35 (24.31%)
Melhor negociação:
153.35 USD
Pior negociação:
-37.64 USD
Lucro bruto:
1 889.78 USD (22 708 pips)
Perda bruta:
-276.66 USD (7 012 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (24.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
332.48 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
43.90%
Depósito máximo carregado:
0.04%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
24.97
Negociações longas:
74 (51.39%)
Negociações curtas:
70 (48.61%)
Fator de lucro:
6.83
Valor esperado:
11.20 USD
Lucro médio:
17.34 USD
Perda média:
-7.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-20.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.61 USD (2)
Crescimento mensal:
120.50%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
64.61 USD (3.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.02% (20.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.01% (0.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 47
NZDCAD 41
EURCAD 22
AUDNZD 13
EURGBP 12
NZDCHF 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 852
NZDCAD 626
EURCAD 51
AUDNZD 28
EURGBP 26
NZDCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 5.8K
NZDCAD 3.7K
EURCAD 3.5K
AUDNZD 672
EURGBP 1.1K
NZDCHF 941
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +153.35 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +24.00 USD
Máxima perda consecutiva: -20.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Pipbull-Live01
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 24
TickmillUK-Live
0.00 × 20
Tradeview-Live
0.00 × 58
DerivSVG-Server
0.00 × 2
Alpari-Real01
0.00 × 3
FortFS-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-MT5
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 10
FIBOGroup-MT5 Server
0.05 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.15 × 1069
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.15 × 13
Deriv-Server
0.19 × 26
FusionMarkets-Live
0.19 × 62
100 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
North Star MT5
30 USD por mês
269%
0
0
USD
2.6K
USD
13
96%
144
75%
44%
6.83
11.20
USD
3%
1:500
