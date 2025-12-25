- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
109 (75.69%)
Negociações com perda:
35 (24.31%)
Melhor negociação:
153.35 USD
Pior negociação:
-37.64 USD
Lucro bruto:
1 889.78 USD (22 708 pips)
Perda bruta:
-276.66 USD (7 012 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (24.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
332.48 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
43.90%
Depósito máximo carregado:
0.04%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
24.97
Negociações longas:
74 (51.39%)
Negociações curtas:
70 (48.61%)
Fator de lucro:
6.83
Valor esperado:
11.20 USD
Lucro médio:
17.34 USD
Perda média:
-7.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-20.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.61 USD (2)
Crescimento mensal:
120.50%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
64.61 USD (3.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.02% (20.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.01% (0.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|47
|NZDCAD
|41
|EURCAD
|22
|AUDNZD
|13
|EURGBP
|12
|NZDCHF
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|852
|NZDCAD
|626
|EURCAD
|51
|AUDNZD
|28
|EURGBP
|26
|NZDCHF
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|5.8K
|NZDCAD
|3.7K
|EURCAD
|3.5K
|AUDNZD
|672
|EURGBP
|1.1K
|NZDCHF
|941
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +153.35 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +24.00 USD
Máxima perda consecutiva: -20.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 24
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 20
|
Tradeview-Live
|0.00 × 58
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 2
|
Alpari-Real01
|0.00 × 3
|
FortFS-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.05 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.15 × 1069
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.15 × 13
|
Deriv-Server
|0.19 × 26
|
FusionMarkets-Live
|0.19 × 62
100 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
269%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
13
96%
144
75%
44%
6.83
11.20
USD
USD
3%
1:500