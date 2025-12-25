SeñalesSecciones
Rwm Lmpl

North Star MT5

Rwm Lmpl
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 269%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
144
Transacciones Rentables:
109 (75.69%)
Transacciones Irrentables:
35 (24.31%)
Mejor transacción:
153.35 USD
Peor transacción:
-37.64 USD
Beneficio Bruto:
1 889.78 USD (22 708 pips)
Pérdidas Brutas:
-276.66 USD (7 012 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (24.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
332.48 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
66.33%
Carga máxima del depósito:
0.18%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
24.97
Transacciones Largas:
74 (51.39%)
Transacciones Cortas:
70 (48.61%)
Factor de Beneficio:
6.83
Beneficio Esperado:
11.20 USD
Beneficio medio:
17.34 USD
Pérdidas medias:
-7.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-20.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.61 USD (2)
Crecimiento al mes:
91.43%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
64.61 USD (3.22%)
Reducción relativa:
De balance:
3.02% (20.76 USD)
De fondos:
0.16% (4.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 47
NZDCAD 41
EURCAD 22
AUDNZD 13
EURGBP 12
NZDCHF 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 852
NZDCAD 626
EURCAD 51
AUDNZD 28
EURGBP 26
NZDCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 5.8K
NZDCAD 3.7K
EURCAD 3.5K
AUDNZD 672
EURGBP 1.1K
NZDCHF 941
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +153.35 USD
Peor transacción: -38 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +24.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Pipbull-Live01
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 24
TickmillUK-Live
0.00 × 20
Tradeview-Live
0.00 × 58
DerivSVG-Server
0.00 × 2
Alpari-Real01
0.00 × 3
FortFS-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-MT5
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 10
FIBOGroup-MT5 Server
0.05 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.15 × 1069
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.15 × 13
Deriv-Server
0.19 × 26
FusionMarkets-Live
0.19 × 62
otros 100...
No hay comentarios
2025.12.26 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
North Star MT5
30 USD al mes
269%
0
0
USD
2.6K
USD
13
96%
144
75%
66%
6.83
11.20
USD
3%
1:500
Copiar

