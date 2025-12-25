SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / North Star MT5
Rwm Lmpl

North Star MT5

Rwm Lmpl
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 269%
FBS-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
144
Gewinntrades:
109 (75.69%)
Verlusttrades:
35 (24.31%)
Bester Trade:
153.35 USD
Schlechtester Trade:
-37.64 USD
Bruttoprofit:
1 889.78 USD (22 708 pips)
Bruttoverlust:
-276.66 USD (7 012 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (24.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
332.48 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
61.38%
Max deposit load:
0.18%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
24.97
Long-Positionen:
74 (51.39%)
Short-Positionen:
70 (48.61%)
Profit-Faktor:
6.83
Mathematische Gewinnerwartung:
11.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-20.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-64.61 USD (2)
Wachstum pro Monat :
120.50%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
64.61 USD (3.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.02% (20.76 USD)
Kapital:
0.12% (3.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 47
NZDCAD 41
EURCAD 22
AUDNZD 13
EURGBP 12
NZDCHF 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 852
NZDCAD 626
EURCAD 51
AUDNZD 28
EURGBP 26
NZDCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 5.8K
NZDCAD 3.7K
EURCAD 3.5K
AUDNZD 672
EURGBP 1.1K
NZDCHF 941
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +153.35 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Pipbull-Live01
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 24
TickmillUK-Live
0.00 × 20
Tradeview-Live
0.00 × 58
DerivSVG-Server
0.00 × 2
Alpari-Real01
0.00 × 3
FortFS-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-MT5
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 10
FIBOGroup-MT5 Server
0.05 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.15 × 1069
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.15 × 13
Deriv-Server
0.19 × 26
FusionMarkets-Live
0.19 × 62
noch 100 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.26 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
North Star MT5
30 USD pro Monat
269%
0
0
USD
2.6K
USD
13
96%
144
75%
61%
6.83
11.20
USD
3%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.