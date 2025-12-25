- Прирост
Всего трейдов:
144
Прибыльных трейдов:
109 (75.69%)
Убыточных трейдов:
35 (24.31%)
Лучший трейд:
153.35 USD
Худший трейд:
-37.64 USD
Общая прибыль:
1 889.78 USD (22 708 pips)
Общий убыток:
-276.66 USD (7 012 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (24.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
332.48 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
65.01%
Макс. загрузка депозита:
0.18%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
24.97
Длинных трейдов:
74 (51.39%)
Коротких трейдов:
70 (48.61%)
Профит фактор:
6.83
Мат. ожидание:
11.20 USD
Средняя прибыль:
17.34 USD
Средний убыток:
-7.90 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-20.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.61 USD (2)
Прирост в месяц:
91.43%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
64.61 USD (3.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.02% (20.76 USD)
По эквити:
0.16% (4.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|47
|NZDCAD
|41
|EURCAD
|22
|AUDNZD
|13
|EURGBP
|12
|NZDCHF
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|852
|NZDCAD
|626
|EURCAD
|51
|AUDNZD
|28
|EURGBP
|26
|NZDCHF
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|5.8K
|NZDCAD
|3.7K
|EURCAD
|3.5K
|AUDNZD
|672
|EURGBP
|1.1K
|NZDCHF
|941
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +153.35 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.00 USD
Макс. убыток в серии: -20.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 24
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 20
|
Tradeview-Live
|0.00 × 58
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 2
|
Alpari-Real01
|0.00 × 3
|
FortFS-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.05 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.15 × 1069
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.15 × 13
|
Deriv-Server
|0.19 × 26
|
FusionMarkets-Live
|0.19 × 62
