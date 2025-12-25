СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / North Star MT5
Rwm Lmpl

North Star MT5

Rwm Lmpl
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 269%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
144
Прибыльных трейдов:
109 (75.69%)
Убыточных трейдов:
35 (24.31%)
Лучший трейд:
153.35 USD
Худший трейд:
-37.64 USD
Общая прибыль:
1 889.78 USD (22 708 pips)
Общий убыток:
-276.66 USD (7 012 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (24.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
332.48 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
65.01%
Макс. загрузка депозита:
0.18%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
24.97
Длинных трейдов:
74 (51.39%)
Коротких трейдов:
70 (48.61%)
Профит фактор:
6.83
Мат. ожидание:
11.20 USD
Средняя прибыль:
17.34 USD
Средний убыток:
-7.90 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-20.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.61 USD (2)
Прирост в месяц:
91.43%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
64.61 USD (3.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.02% (20.76 USD)
По эквити:
0.16% (4.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 47
NZDCAD 41
EURCAD 22
AUDNZD 13
EURGBP 12
NZDCHF 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 852
NZDCAD 626
EURCAD 51
AUDNZD 28
EURGBP 26
NZDCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 5.8K
NZDCAD 3.7K
EURCAD 3.5K
AUDNZD 672
EURGBP 1.1K
NZDCHF 941
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +153.35 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.00 USD
Макс. убыток в серии: -20.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Pipbull-Live01
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 24
TickmillUK-Live
0.00 × 20
Tradeview-Live
0.00 × 58
DerivSVG-Server
0.00 × 2
Alpari-Real01
0.00 × 3
FortFS-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-MT5
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 10
FIBOGroup-MT5 Server
0.05 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.15 × 1069
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.15 × 13
Deriv-Server
0.19 × 26
FusionMarkets-Live
0.19 × 62
Нет отзывов
2025.12.26 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.