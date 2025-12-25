SinyallerBölümler
Jiang Ping Luo

LJP554

Jiang Ping Luo
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 543
Kârla kapanan işlemler:
1 765 (69.40%)
Zararla kapanan işlemler:
778 (30.59%)
En iyi işlem:
1 123.20 USD
En kötü işlem:
-1 612.36 USD
Brüt kâr:
65 162.34 USD (506 324 pips)
Brüt zarar:
-59 285.81 USD (415 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (186.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 256.35 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
38.15%
Maks. mevduat yükü:
11.23%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2195
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
1 693 (66.57%)
Satış işlemleri:
850 (33.43%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
36.92 USD
Ortalama zarar:
-76.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-608.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 075.20 USD (9)
Aylık büyüme:
29.38%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 389.97 USD
Maksimum:
8 915.40 USD (39.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.58% (8 915.40 USD)
Varlığa göre:
15.45% (3 903.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2444
BTCUSD 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.7K
BTCUSD 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 92K
BTCUSD -1.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 123.20 USD
En kötü işlem: -1 612 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +186.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -608.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
2.08 × 12
ICTrading-Live29
3.00 × 1
xChief-Demo
4.64 × 11
FusionMarkets-Live 2
5.29 × 7
TitanFX-06
6.28 × 18
ICMarketsSC-Live04
8.00 × 1
Darwinex-Live
8.00 × 3
CPTMarkets-Intl
8.67 × 12
Pepperstone-Edge12
9.50 × 2
RoboForex-ProCent-6
14.00 × 1
Tickmill-Live04
14.36 × 14
Exness-Real33
15.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
15.20 × 35
Capital.com-Real
19.00 × 1
Ava-Real 4
19.25 × 4
Tradeview-Markets Live 2
21.00 × 1
UltimaMarkets-Live
23.50 × 4
Axi-US09-Live
24.68 × 88
ICMarketsSC-Live16
28.64 × 75
FusionMarkets-Live
29.01 × 328
黄金多策略达配！VX:394384420

İnceleme yok
2025.12.25 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
