- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 543
Kârla kapanan işlemler:
1 765 (69.40%)
Zararla kapanan işlemler:
778 (30.59%)
En iyi işlem:
1 123.20 USD
En kötü işlem:
-1 612.36 USD
Brüt kâr:
65 162.34 USD (506 324 pips)
Brüt zarar:
-59 285.81 USD (415 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (186.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 256.35 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
38.15%
Maks. mevduat yükü:
11.23%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2195
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
1 693 (66.57%)
Satış işlemleri:
850 (33.43%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
36.92 USD
Ortalama zarar:
-76.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-608.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 075.20 USD (9)
Aylık büyüme:
29.38%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 389.97 USD
Maksimum:
8 915.40 USD (39.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.58% (8 915.40 USD)
Varlığa göre:
15.45% (3 903.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2444
|BTCUSD
|99
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.7K
|BTCUSD
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|92K
|BTCUSD
|-1.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 123.20 USD
En kötü işlem: -1 612 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +186.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -608.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|4.64 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
|
FusionMarkets-Live
|29.01 × 328
黄金多策略达配！VX:394384420
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 150 USD
29%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
2
69%
2 543
69%
38%
1.09
2.31
USD
USD
40%
1:500