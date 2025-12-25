- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 343
Gewinntrades:
2 347 (70.20%)
Verlusttrades:
996 (29.79%)
Bester Trade:
1 123.20 USD
Schlechtester Trade:
-1 612.36 USD
Bruttoprofit:
73 399.74 USD (659 901 pips)
Bruttoverlust:
-65 602.05 USD (541 853 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
56 (186.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 256.35 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
54.84%
Max deposit load:
11.23%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
2655
Durchschn. Haltezeit:
46 Minuten
Erholungsfaktor:
0.87
Long-Positionen:
2 185 (65.36%)
Short-Positionen:
1 158 (34.64%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
2.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-65.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-608.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 075.20 USD (9)
Wachstum pro Monat :
38.99%
Algo-Trading:
68%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 389.97 USD
Maximaler:
8 915.40 USD (39.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.58% (8 915.40 USD)
Kapital:
15.45% (3 903.23 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3244
|BTCUSD
|99
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|6.7K
|BTCUSD
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|119K
|BTCUSD
|-1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 123.20 USD
Schlechtester Trade: -1 612 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +186.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -608.28 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CPTMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|4.64 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
|
FusionMarkets-Live
|29.01 × 328
黄金多策略达配！VX:394384420
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
150 USD pro Monat
39%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
3
68%
3 343
70%
55%
1.11
2.33
USD
USD
40%
1:500