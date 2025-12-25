SignaleKategorien
Jiang Ping Luo

LJP554

Jiang Ping Luo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 150 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 39%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 343
Gewinntrades:
2 347 (70.20%)
Verlusttrades:
996 (29.79%)
Bester Trade:
1 123.20 USD
Schlechtester Trade:
-1 612.36 USD
Bruttoprofit:
73 399.74 USD (659 901 pips)
Bruttoverlust:
-65 602.05 USD (541 853 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
56 (186.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 256.35 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
54.84%
Max deposit load:
11.23%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
2655
Durchschn. Haltezeit:
46 Minuten
Erholungsfaktor:
0.87
Long-Positionen:
2 185 (65.36%)
Short-Positionen:
1 158 (34.64%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
2.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-65.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-608.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 075.20 USD (9)
Wachstum pro Monat :
38.99%
Algo-Trading:
68%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 389.97 USD
Maximaler:
8 915.40 USD (39.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.58% (8 915.40 USD)
Kapital:
15.45% (3 903.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3244
BTCUSD 99
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6.7K
BTCUSD 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 119K
BTCUSD -1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 123.20 USD
Schlechtester Trade: -1 612 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +186.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -608.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CPTMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
2.08 × 12
ICTrading-Live29
3.00 × 1
xChief-Demo
4.64 × 11
FusionMarkets-Live 2
5.29 × 7
TitanFX-06
6.28 × 18
ICMarketsSC-Live04
8.00 × 1
Darwinex-Live
8.00 × 3
CPTMarkets-Intl
8.67 × 12
Pepperstone-Edge12
9.50 × 2
RoboForex-ProCent-6
14.00 × 1
Tickmill-Live04
14.36 × 14
Exness-Real33
15.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
15.20 × 35
Capital.com-Real
19.00 × 1
Ava-Real 4
19.25 × 4
Tradeview-Markets Live 2
21.00 × 1
UltimaMarkets-Live
23.50 × 4
Axi-US09-Live
24.68 × 88
ICMarketsSC-Live16
28.64 × 75
FusionMarkets-Live
29.01 × 328
黄金多策略达配！VX:394384420

Keine Bewertungen
2025.12.25 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.