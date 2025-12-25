- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 643
Transacciones Rentables:
1 830 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
813 (30.76%)
Mejor transacción:
1 123.20 USD
Peor transacción:
-1 612.36 USD
Beneficio Bruto:
65 889.36 USD (525 655 pips)
Pérdidas Brutas:
-59 930.07 USD (439 459 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
56 (186.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 256.35 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
54.84%
Carga máxima del depósito:
11.23%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
2229
Tiempo medio de espera:
55 minutos
Factor de Recuperación:
0.67
Transacciones Largas:
1 771 (67.01%)
Transacciones Cortas:
872 (32.99%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
2.25 USD
Beneficio medio:
36.01 USD
Pérdidas medias:
-73.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-608.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 075.20 USD (9)
Crecimiento al mes:
29.80%
Trading algorítmico:
68%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 389.97 USD
Máxima:
8 915.40 USD (39.58%)
Reducción relativa:
De balance:
39.58% (8 915.40 USD)
De fondos:
15.45% (3 903.23 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2544
|BTCUSD
|99
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.8K
|BTCUSD
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|88K
|BTCUSD
|-1.3K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 123.20 USD
Peor transacción: -1 612 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +186.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -608.28 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CPTMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|4.64 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
|
FusionMarkets-Live
|29.01 × 328
