Jiang Ping Luo

LJP554

Jiang Ping Luo
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 30%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 643
Transacciones Rentables:
1 830 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
813 (30.76%)
Mejor transacción:
1 123.20 USD
Peor transacción:
-1 612.36 USD
Beneficio Bruto:
65 889.36 USD (525 655 pips)
Pérdidas Brutas:
-59 930.07 USD (439 459 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
56 (186.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 256.35 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
54.84%
Carga máxima del depósito:
11.23%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
2229
Tiempo medio de espera:
55 minutos
Factor de Recuperación:
0.67
Transacciones Largas:
1 771 (67.01%)
Transacciones Cortas:
872 (32.99%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
2.25 USD
Beneficio medio:
36.01 USD
Pérdidas medias:
-73.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-608.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 075.20 USD (9)
Crecimiento al mes:
29.80%
Trading algorítmico:
68%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 389.97 USD
Máxima:
8 915.40 USD (39.58%)
Reducción relativa:
De balance:
39.58% (8 915.40 USD)
De fondos:
15.45% (3 903.23 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2544
BTCUSD 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.8K
BTCUSD 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 88K
BTCUSD -1.3K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 123.20 USD
Peor transacción: -1 612 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +186.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -608.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CPTMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
2.08 × 12
ICTrading-Live29
3.00 × 1
xChief-Demo
4.64 × 11
FusionMarkets-Live 2
5.29 × 7
TitanFX-06
6.28 × 18
ICMarketsSC-Live04
8.00 × 1
Darwinex-Live
8.00 × 3
CPTMarkets-Intl
8.67 × 12
Pepperstone-Edge12
9.50 × 2
RoboForex-ProCent-6
14.00 × 1
Tickmill-Live04
14.36 × 14
Exness-Real33
15.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
15.20 × 35
Capital.com-Real
19.00 × 1
Ava-Real 4
19.25 × 4
Tradeview-Markets Live 2
21.00 × 1
UltimaMarkets-Live
23.50 × 4
Axi-US09-Live
24.68 × 88
ICMarketsSC-Live16
28.64 × 75
FusionMarkets-Live
29.01 × 328
2025.12.25 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LJP554
150 USD al mes
30%
0
0
USD
26K
USD
2
68%
2 643
69%
55%
1.09
2.25
USD
40%
1:500
