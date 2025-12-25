SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LJP554
Jiang Ping Luo

LJP554

Jiang Ping Luo
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 150 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 543
Bénéfice trades:
1 765 (69.40%)
Perte trades:
778 (30.59%)
Meilleure transaction:
1 123.20 USD
Pire transaction:
-1 612.36 USD
Bénéfice brut:
65 162.34 USD (506 324 pips)
Perte brute:
-59 285.81 USD (415 795 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (186.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 256.35 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
38.15%
Charge de dépôt maximale:
11.23%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
2195
Temps de détention moyen:
55 minutes
Facteur de récupération:
0.66
Longs trades:
1 693 (66.57%)
Courts trades:
850 (33.43%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
2.31 USD
Bénéfice moyen:
36.92 USD
Perte moyenne:
-76.20 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-608.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 075.20 USD (9)
Croissance mensuelle:
29.38%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 389.97 USD
Maximal:
8 915.40 USD (39.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.58% (8 915.40 USD)
Par fonds propres:
15.45% (3 903.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2444
BTCUSD 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.7K
BTCUSD 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 92K
BTCUSD -1.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 123.20 USD
Pire transaction: -1 612 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +186.97 USD
Perte consécutive maximale: -608.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CPTMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
2.08 × 12
ICTrading-Live29
3.00 × 1
xChief-Demo
4.64 × 11
FusionMarkets-Live 2
5.29 × 7
TitanFX-06
6.28 × 18
ICMarketsSC-Live04
8.00 × 1
Darwinex-Live
8.00 × 3
CPTMarkets-Intl
8.67 × 12
Pepperstone-Edge12
9.50 × 2
RoboForex-ProCent-6
14.00 × 1
Tickmill-Live04
14.36 × 14
Exness-Real33
15.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
15.20 × 35
Capital.com-Real
19.00 × 1
Ava-Real 4
19.25 × 4
Tradeview-Markets Live 2
21.00 × 1
UltimaMarkets-Live
23.50 × 4
Axi-US09-Live
24.68 × 88
ICMarketsSC-Live16
28.64 × 75
FusionMarkets-Live
29.01 × 328
黄金多策略达配！VX:394384420

Aucun avis
2025.12.25 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.