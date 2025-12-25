- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 543
Profit Trade:
1 765 (69.40%)
Loss Trade:
778 (30.59%)
Best Trade:
1 123.20 USD
Worst Trade:
-1 612.36 USD
Profitto lordo:
65 162.34 USD (506 324 pips)
Perdita lorda:
-59 285.81 USD (415 795 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (186.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 256.35 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
38.15%
Massimo carico di deposito:
11.23%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
2195
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
1 693 (66.57%)
Short Trade:
850 (33.43%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
2.31 USD
Profitto medio:
36.92 USD
Perdita media:
-76.20 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-608.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 075.20 USD (9)
Crescita mensile:
29.38%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 389.97 USD
Massimale:
8 915.40 USD (39.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.58% (8 915.40 USD)
Per equità:
15.45% (3 903.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2444
|BTCUSD
|99
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.7K
|BTCUSD
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|92K
|BTCUSD
|-1.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 123.20 USD
Worst Trade: -1 612 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +186.97 USD
Massima perdita consecutiva: -608.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CPTMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|4.64 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
|
FusionMarkets-Live
|29.01 × 328
