시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / LJP554
Jiang Ping Luo

LJP554

Jiang Ping Luo
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 150 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 50%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
10 157
이익 거래:
6 810 (67.04%)
손실 거래:
3 347 (32.95%)
최고의 거래:
1 938.84 USD
최악의 거래:
-1 612.36 USD
총 수익:
136 789.43 USD (1 956 667 pips)
총 손실:
-126 860.42 USD (1 957 964 pips)
연속 최대 이익:
56 (186.97 USD)
연속 최대 이익:
3 063.08 USD (7)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
76.54%
최대 입금량:
77.72%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
3172
평균 유지 시간:
33 분
회복 요인:
0.91
롱(주식매수):
5 572 (54.86%)
숏(주식차입매도):
4 585 (45.14%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.98 USD
평균 이익:
20.09 USD
평균 손실:
-37.90 USD
연속 최대 손실:
37 (-6 105.22 USD)
연속 최대 손실:
-6 105.22 USD (37)
월별 성장률:
49.65%
Algo 트레이딩:
34%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 389.97 USD
최대한의:
10 871.74 USD (35.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.58% (8 915.40 USD)
자본금별:
24.58% (5 104.01 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 10057
BTCUSD 99
XAGUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 8.8K
BTCUSD 1.1K
XAGUSD 30
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 334
BTCUSD -1.3K
XAGUSD 198
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 938.84 USD
최악의 거래: -1 612 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 37
연속 최대 이익: +186.97 USD
연속 최대 손실: -6 105.22 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CPTMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
2.08 × 12
ICTrading-Live29
3.00 × 1
xChief-Demo
4.64 × 11
FusionMarkets-Live 2
5.29 × 7
TitanFX-06
6.90 × 40
ICMarketsSC-Live04
8.00 × 1
Darwinex-Live
8.00 × 3
CPTMarkets-Intl
8.67 × 12
Pepperstone-Edge12
9.50 × 2
RoboForex-ProCent-6
14.00 × 1
Tickmill-Live04
14.36 × 14
Exness-Real33
15.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
15.20 × 35
Capital.com-Real
19.00 × 1
Ava-Real 4
19.25 × 4
Tradeview-Markets Live 2
21.00 × 1
UltimaMarkets-Live
23.50 × 4
Axi-US09-Live
24.68 × 88
ICMarketsSC-Live16
28.64 × 75
FusionMarkets-Live
29.01 × 328
黄金多策略达配！VX:394384420

리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
LJP554
월별 150 USD
50%
0
0
USD
30K
USD
5
34%
10 157
67%
77%
1.07
0.98
USD
40%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.