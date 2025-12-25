- 자본
트레이드:
10 157
이익 거래:
6 810 (67.04%)
손실 거래:
3 347 (32.95%)
최고의 거래:
1 938.84 USD
최악의 거래:
-1 612.36 USD
총 수익:
136 789.43 USD (1 956 667 pips)
총 손실:
-126 860.42 USD (1 957 964 pips)
연속 최대 이익:
56 (186.97 USD)
연속 최대 이익:
3 063.08 USD (7)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
76.54%
최대 입금량:
77.72%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
3172
평균 유지 시간:
33 분
회복 요인:
0.91
롱(주식매수):
5 572 (54.86%)
숏(주식차입매도):
4 585 (45.14%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.98 USD
평균 이익:
20.09 USD
평균 손실:
-37.90 USD
연속 최대 손실:
37 (-6 105.22 USD)
연속 최대 손실:
-6 105.22 USD (37)
월별 성장률:
49.65%
Algo 트레이딩:
34%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 389.97 USD
최대한의:
10 871.74 USD (35.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.58% (8 915.40 USD)
자본금별:
24.58% (5 104.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10057
|BTCUSD
|99
|XAGUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|8.8K
|BTCUSD
|1.1K
|XAGUSD
|30
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|334
|BTCUSD
|-1.3K
|XAGUSD
|198
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 938.84 USD
최악의 거래: -1 612 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 37
연속 최대 이익: +186.97 USD
연속 최대 손실: -6 105.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CPTMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|4.64 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.90 × 40
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
|
FusionMarkets-Live
|29.01 × 328
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 150 USD
50%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
5
34%
10 157
67%
77%
1.07
0.98
USD
USD
40%
1:500