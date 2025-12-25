信号部分
信号 / MetaTrader 4 / LJP554
Jiang Ping Luo

LJP554

Jiang Ping Luo
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 150 USD per 
增长自 2025 26%
CPTMarkets-Live01
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 406
盈利交易:
1 677 (69.70%)
亏损交易:
729 (30.30%)
最好交易:
1 123.20 USD
最差交易:
-1 612.36 USD
毛利:
63 696.23 USD (475 539 pips)
毛利亏损:
-58 442.99 USD (376 083 pips)
最大连续赢利:
56 (186.97 USD)
最大连续盈利:
2 256.35 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
23.18%
最大入金加载:
11.23%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
2098
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
0.59
长期交易:
1 583 (65.79%)
短期交易:
823 (34.21%)
利润因子:
1.09
预期回报:
2.18 USD
平均利润:
37.98 USD
平均损失:
-80.17 USD
最大连续失误:
16 (-152.27 USD)
最大连续亏损:
-4 075.20 USD (9)
每月增长:
26.27%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
6 389.97 USD
最大值:
8 915.40 USD (39.58%)
相对跌幅:
结余:
39.58% (8 915.40 USD)
净值:
15.45% (3 903.23 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2307
BTCUSD 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4.1K
BTCUSD 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 101K
BTCUSD -1.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 123.20 USD
最差交易: -1 612 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +186.97 USD
最大连续亏损: -152.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CPTMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
2.08 × 12
ICTrading-Live29
3.00 × 1
xChief-Demo
4.64 × 11
FusionMarkets-Live 2
5.29 × 7
TitanFX-06
6.28 × 18
ICMarketsSC-Live04
8.00 × 1
Darwinex-Live
8.00 × 3
CPTMarkets-Intl
8.67 × 12
Pepperstone-Edge12
9.50 × 2
RoboForex-ProCent-6
14.00 × 1
Tickmill-Live04
14.36 × 14
Exness-Real33
15.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
15.20 × 35
Capital.com-Real
19.00 × 1
Ava-Real 4
19.25 × 4
Tradeview-Markets Live 2
21.00 × 1
UltimaMarkets-Live
23.50 × 4
Axi-US09-Live
24.68 × 88
ICMarketsSC-Live16
28.64 × 75
FusionMarkets-Live
29.01 × 328
查看详细统计，请 登录 或者 注册

黄金多策略达配！VX:394384420

没有评论
2025.12.25 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
LJP554
每月150 USD
26%
0
0
USD
25K
USD
2
70%
2 406
69%
23%
1.08
2.18
USD
40%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载