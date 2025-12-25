- 成长
交易:
2 406
盈利交易:
1 677 (69.70%)
亏损交易:
729 (30.30%)
最好交易:
1 123.20 USD
最差交易:
-1 612.36 USD
毛利:
63 696.23 USD (475 539 pips)
毛利亏损:
-58 442.99 USD (376 083 pips)
最大连续赢利:
56 (186.97 USD)
最大连续盈利:
2 256.35 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
23.18%
最大入金加载:
11.23%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
2098
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
0.59
长期交易:
1 583 (65.79%)
短期交易:
823 (34.21%)
利润因子:
1.09
预期回报:
2.18 USD
平均利润:
37.98 USD
平均损失:
-80.17 USD
最大连续失误:
16 (-152.27 USD)
最大连续亏损:
-4 075.20 USD (9)
每月增长:
26.27%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
6 389.97 USD
最大值:
8 915.40 USD (39.58%)
相对跌幅:
结余:
39.58% (8 915.40 USD)
净值:
15.45% (3 903.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2307
|BTCUSD
|99
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.1K
|BTCUSD
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|101K
|BTCUSD
|-1.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 123.20 USD
最差交易: -1 612 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +186.97 USD
最大连续亏损: -152.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CPTMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|4.64 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
|
FusionMarkets-Live
|29.01 × 328
没有评论
