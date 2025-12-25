СигналыРазделы
Jiang Ping Luo

LJP554

Jiang Ping Luo
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 30%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 124
Прибыльных трейдов:
2 881 (69.85%)
Убыточных трейдов:
1 243 (30.14%)
Лучший трейд:
1 123.20 USD
Худший трейд:
-1 612.36 USD
Общая прибыль:
79 579.62 USD (823 376 pips)
Общий убыток:
-73 488.76 USD (732 033 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (186.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 256.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
54.84%
Макс. загрузка депозита:
11.23%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
3227
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
2 476 (60.04%)
Коротких трейдов:
1 648 (39.96%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
27.62 USD
Средний убыток:
-59.12 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-608.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 075.20 USD (9)
Прирост в месяц:
30.45%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 389.97 USD
Максимальная:
8 915.40 USD (39.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.58% (8 915.40 USD)
По эквити:
22.93% (6 775.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4025
BTCUSD 99
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5K
BTCUSD 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 93K
BTCUSD -1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 123.20 USD
Худший трейд: -1 612 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +186.97 USD
Макс. убыток в серии: -608.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CPTMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
2.08 × 12
ICTrading-Live29
3.00 × 1
xChief-Demo
4.64 × 11
FusionMarkets-Live 2
5.29 × 7
TitanFX-06
6.28 × 18
ICMarketsSC-Live04
8.00 × 1
Darwinex-Live
8.00 × 3
CPTMarkets-Intl
8.67 × 12
Pepperstone-Edge12
9.50 × 2
RoboForex-ProCent-6
14.00 × 1
Tickmill-Live04
14.36 × 14
Exness-Real33
15.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
15.20 × 35
Capital.com-Real
19.00 × 1
Ava-Real 4
19.25 × 4
Tradeview-Markets Live 2
21.00 × 1
UltimaMarkets-Live
23.50 × 4
Axi-US09-Live
24.68 × 88
ICMarketsSC-Live16
28.64 × 75
FusionMarkets-Live
29.01 × 328
黄金多策略达配！VX:394384420

Нет отзывов
2025.12.25 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LJP554
150 USD в месяц
30%
0
0
USD
26K
USD
3
66%
4 124
69%
55%
1.08
1.48
USD
40%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.