- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 124
Прибыльных трейдов:
2 881 (69.85%)
Убыточных трейдов:
1 243 (30.14%)
Лучший трейд:
1 123.20 USD
Худший трейд:
-1 612.36 USD
Общая прибыль:
79 579.62 USD (823 376 pips)
Общий убыток:
-73 488.76 USD (732 033 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (186.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 256.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
54.84%
Макс. загрузка депозита:
11.23%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
3227
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
2 476 (60.04%)
Коротких трейдов:
1 648 (39.96%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
27.62 USD
Средний убыток:
-59.12 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-608.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 075.20 USD (9)
Прирост в месяц:
30.45%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 389.97 USD
Максимальная:
8 915.40 USD (39.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.58% (8 915.40 USD)
По эквити:
22.93% (6 775.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4025
|BTCUSD
|99
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5K
|BTCUSD
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|93K
|BTCUSD
|-1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 123.20 USD
Худший трейд: -1 612 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +186.97 USD
Макс. убыток в серии: -608.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CPTMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|4.64 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
|
FusionMarkets-Live
|29.01 × 328
黄金多策略达配！VX:394384420
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
150 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
3
66%
4 124
69%
55%
1.08
1.48
USD
USD
40%
1:500