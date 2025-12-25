- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 643
利益トレード:
1 830 (69.23%)
損失トレード:
813 (30.76%)
ベストトレード:
1 123.20 USD
最悪のトレード:
-1 612.36 USD
総利益:
65 889.36 USD (525 655 pips)
総損失:
-59 930.07 USD (439 459 pips)
最大連続の勝ち:
56 (186.97 USD)
最大連続利益:
2 256.35 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
54.84%
最大入金額:
11.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2229
平均保有時間:
55 分
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
1 771 (67.01%)
短いトレード:
872 (32.99%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
2.25 USD
平均利益:
36.01 USD
平均損失:
-73.71 USD
最大連続の負け:
24 (-608.28 USD)
最大連続損失:
-4 075.20 USD (9)
月間成長:
29.80%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 389.97 USD
最大の:
8 915.40 USD (39.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.58% (8 915.40 USD)
エクイティによる:
15.45% (3 903.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2544
|BTCUSD
|99
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.8K
|BTCUSD
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|88K
|BTCUSD
|-1.3K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 123.20 USD
最悪のトレード: -1 612 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +186.97 USD
最大連続損失: -608.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CPTMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|4.64 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
|
FusionMarkets-Live
|29.01 × 328
