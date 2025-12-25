シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / LJP554
Jiang Ping Luo

LJP554

Jiang Ping Luo
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  150  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 30%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 643
利益トレード:
1 830 (69.23%)
損失トレード:
813 (30.76%)
ベストトレード:
1 123.20 USD
最悪のトレード:
-1 612.36 USD
総利益:
65 889.36 USD (525 655 pips)
総損失:
-59 930.07 USD (439 459 pips)
最大連続の勝ち:
56 (186.97 USD)
最大連続利益:
2 256.35 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
54.84%
最大入金額:
11.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2229
平均保有時間:
55 分
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
1 771 (67.01%)
短いトレード:
872 (32.99%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
2.25 USD
平均利益:
36.01 USD
平均損失:
-73.71 USD
最大連続の負け:
24 (-608.28 USD)
最大連続損失:
-4 075.20 USD (9)
月間成長:
29.80%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 389.97 USD
最大の:
8 915.40 USD (39.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.58% (8 915.40 USD)
エクイティによる:
15.45% (3 903.23 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2544
BTCUSD 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.8K
BTCUSD 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 88K
BTCUSD -1.3K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 123.20 USD
最悪のトレード: -1 612 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +186.97 USD
最大連続損失: -608.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CPTMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
2.08 × 12
ICTrading-Live29
3.00 × 1
xChief-Demo
4.64 × 11
FusionMarkets-Live 2
5.29 × 7
TitanFX-06
6.28 × 18
ICMarketsSC-Live04
8.00 × 1
Darwinex-Live
8.00 × 3
CPTMarkets-Intl
8.67 × 12
Pepperstone-Edge12
9.50 × 2
RoboForex-ProCent-6
14.00 × 1
Tickmill-Live04
14.36 × 14
Exness-Real33
15.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
15.20 × 35
Capital.com-Real
19.00 × 1
Ava-Real 4
19.25 × 4
Tradeview-Markets Live 2
21.00 × 1
UltimaMarkets-Live
23.50 × 4
Axi-US09-Live
24.68 × 88
ICMarketsSC-Live16
28.64 × 75
FusionMarkets-Live
29.01 × 328
黄金多策略达配！VX:394384420

レビューなし
2025.12.25 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください