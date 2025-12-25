SinaisSeções
Jiang Ping Luo

LJP554

Jiang Ping Luo
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 30%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 643
Negociações com lucro:
1 830 (69.23%)
Negociações com perda:
813 (30.76%)
Melhor negociação:
1 123.20 USD
Pior negociação:
-1 612.36 USD
Lucro bruto:
65 889.36 USD (525 655 pips)
Perda bruta:
-59 930.07 USD (439 459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (186.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 256.35 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
54.84%
Depósito máximo carregado:
11.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2229
Tempo médio de espera:
55 minutos
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
1 771 (67.01%)
Negociações curtas:
872 (32.99%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
2.25 USD
Lucro médio:
36.01 USD
Perda média:
-73.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-608.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 075.20 USD (9)
Crescimento mensal:
29.80%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 389.97 USD
Máximo:
8 915.40 USD (39.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.58% (8 915.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.45% (3 903.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2544
BTCUSD 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.8K
BTCUSD 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 88K
BTCUSD -1.3K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 123.20 USD
Pior negociação: -1 612 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +186.97 USD
Máxima perda consecutiva: -608.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CPTMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
2.08 × 12
ICTrading-Live29
3.00 × 1
xChief-Demo
4.64 × 11
FusionMarkets-Live 2
5.29 × 7
TitanFX-06
6.28 × 18
ICMarketsSC-Live04
8.00 × 1
Darwinex-Live
8.00 × 3
CPTMarkets-Intl
8.67 × 12
Pepperstone-Edge12
9.50 × 2
RoboForex-ProCent-6
14.00 × 1
Tickmill-Live04
14.36 × 14
Exness-Real33
15.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
15.20 × 35
Capital.com-Real
19.00 × 1
Ava-Real 4
19.25 × 4
Tradeview-Markets Live 2
21.00 × 1
UltimaMarkets-Live
23.50 × 4
Axi-US09-Live
24.68 × 88
ICMarketsSC-Live16
28.64 × 75
FusionMarkets-Live
29.01 × 328
黄金多策略达配！VX:394384420

Sem comentários
2025.12.25 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LJP554
150 USD por mês
30%
0
0
USD
26K
USD
2
68%
2 643
69%
55%
1.09
2.25
USD
40%
1:500
