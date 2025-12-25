- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 643
Negociações com lucro:
1 830 (69.23%)
Negociações com perda:
813 (30.76%)
Melhor negociação:
1 123.20 USD
Pior negociação:
-1 612.36 USD
Lucro bruto:
65 889.36 USD (525 655 pips)
Perda bruta:
-59 930.07 USD (439 459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (186.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 256.35 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
54.84%
Depósito máximo carregado:
11.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2229
Tempo médio de espera:
55 minutos
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
1 771 (67.01%)
Negociações curtas:
872 (32.99%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
2.25 USD
Lucro médio:
36.01 USD
Perda média:
-73.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-608.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 075.20 USD (9)
Crescimento mensal:
29.80%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 389.97 USD
Máximo:
8 915.40 USD (39.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.58% (8 915.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.45% (3 903.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2544
|BTCUSD
|99
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.8K
|BTCUSD
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|88K
|BTCUSD
|-1.3K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 123.20 USD
Pior negociação: -1 612 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +186.97 USD
Máxima perda consecutiva: -608.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CPTMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|4.64 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
|
FusionMarkets-Live
|29.01 × 328
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
150 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
2
68%
2 643
69%
55%
1.09
2.25
USD
USD
40%
1:500