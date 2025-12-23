SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PBX QUANTUM GRID 5SB
KITTINU MUAYTENG

PBX QUANTUM GRID 5SB

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
7 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (66.67%)
En iyi işlem:
0.92 USD
En kötü işlem:
-0.77 USD
Brüt kâr:
1.85 USD (184 pips)
Brüt zarar:
-8.41 USD (839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.85 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.66
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
6.32%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
43 saniye
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
21 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.22
Beklenen getiri:
-0.31 USD
Ortalama kâr:
0.26 USD
Ortalama zarar:
-0.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-4.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.62 USD (7)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.56 USD
Maksimum:
6.56 USD (0.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.66% (6.56 USD)
Varlığa göre:
0.19% (1.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P -655
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.92 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.23 05:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.23 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
