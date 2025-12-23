SignalsSections
KAUSER AHMED

TIC8071137

0 reviews
Reliability
166 weeks
0 / 0 USD
Copy for 300 USD per month
growth since 2022 278%
Tickmill-Live08
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
25 054
Profit Trades:
18 595 (74.21%)
Loss Trades:
6 459 (25.78%)
Best trade:
1 118.62 USD
Worst trade:
-10 207.49 USD
Gross Profit:
479 820.16 USD (89 462 486 pips)
Gross Loss:
-450 574.62 USD (108 476 646 pips)
Maximum consecutive wins:
121 (182.11 USD)
Maximal consecutive profit:
4 932.11 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
82.89%
Max deposit load:
1.79%
Latest trade:
34 minutes ago
Trades per week:
381
Avg holding time:
13 hours
Recovery Factor:
0.51
Long Trades:
14 911 (59.52%)
Short Trades:
10 143 (40.48%)
Profit Factor:
1.06
Expected Payoff:
1.17 USD
Average Profit:
25.80 USD
Average Loss:
-69.76 USD
Maximum consecutive losses:
26 (-10 359.10 USD)
Maximal consecutive loss:
-19 320.63 USD (13)
Monthly growth:
7.01%
Annual Forecast:
85.01%
Algo trading:
4%
Drawdown by balance:
Absolute:
82.09 USD
Maximal:
56 873.86 USD (68.14%)
Relative drawdown:
By Balance:
44.35% (56 641.86 USD)
By Equity:
4.44% (1 355.09 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 7293
BTCUSD 6049
XAUUSD 5310
EURUSD 4284
USDJPY 979
LTCUSD 118
USDCAD 105
USDCHF 79
GBPJPY 77
EURJPY 74
EURNZD 71
GBPNZD 67
EURAUD 62
CADJPY 61
GBPCAD 58
GBPAUD 55
CHFJPY 49
AUDJPY 45
NZDJPY 39
GBPCHF 36
EURGBP 35
BCHUSD 34
EURCAD 33
EURCHF 20
XRPUSD 11
ETHUSD 8
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -8.7K
BTCUSD 7.4K
XAUUSD -432
EURUSD 30K
USDJPY -4.8K
LTCUSD 2.3K
USDCAD 97
USDCHF 624
GBPJPY 67
EURJPY 93
EURNZD 58
GBPNZD 62
EURAUD -36
CADJPY 67
GBPCAD -5
GBPAUD 0
CHFJPY 32
AUDJPY 51
NZDJPY 19
GBPCHF -45
EURGBP 13
BCHUSD 2.2K
EURCAD -7
EURCHF 18
XRPUSD 69
ETHUSD 87
NZDUSD -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 23K
BTCUSD -19M
XAUUSD -113K
EURUSD 43K
USDJPY -77K
LTCUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
USDCHF 5.1K
GBPJPY 10K
EURJPY 13K
EURNZD 9.8K
GBPNZD 11K
EURAUD -5.5K
CADJPY 9.6K
GBPCAD -442
GBPAUD 222
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 7.3K
NZDJPY 2.7K
GBPCHF -3.9K
EURGBP 1.1K
BCHUSD 175K
EURCAD -748
EURCHF 1.6K
XRPUSD 31K
ETHUSD 40K
NZDUSD -877
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 118.62 USD
Worst trade: -10 207 USD
Maximum consecutive wins: 23
Maximum consecutive losses: 13
Maximal consecutive profit: +182.11 USD
Maximal consecutive loss: -10 359.10 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live08" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.09 × 23
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
DooFintech-Live 5
0.50 × 6
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
339 more...
No reviews
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 2.15% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
TIC8071137
300 USD per month
278%
0
0
USD
31K
USD
166
4%
25 054
74%
83%
1.06
1.17
USD
44%
1:500
Copy

