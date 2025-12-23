- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
25 054
Profit Trades:
18 595 (74.21%)
Loss Trades:
6 459 (25.78%)
Best trade:
1 118.62 USD
Worst trade:
-10 207.49 USD
Gross Profit:
479 820.16 USD (89 462 486 pips)
Gross Loss:
-450 574.62 USD (108 476 646 pips)
Maximum consecutive wins:
121 (182.11 USD)
Maximal consecutive profit:
4 932.11 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
82.89%
Max deposit load:
1.79%
Latest trade:
34 minutes ago
Trades per week:
381
Avg holding time:
13 hours
Recovery Factor:
0.51
Long Trades:
14 911 (59.52%)
Short Trades:
10 143 (40.48%)
Profit Factor:
1.06
Expected Payoff:
1.17 USD
Average Profit:
25.80 USD
Average Loss:
-69.76 USD
Maximum consecutive losses:
26 (-10 359.10 USD)
Maximal consecutive loss:
-19 320.63 USD (13)
Monthly growth:
7.01%
Annual Forecast:
85.01%
Algo trading:
4%
Drawdown by balance:
Absolute:
82.09 USD
Maximal:
56 873.86 USD (68.14%)
Relative drawdown:
By Balance:
44.35% (56 641.86 USD)
By Equity:
4.44% (1 355.09 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7293
|BTCUSD
|6049
|XAUUSD
|5310
|EURUSD
|4284
|USDJPY
|979
|LTCUSD
|118
|USDCAD
|105
|USDCHF
|79
|GBPJPY
|77
|EURJPY
|74
|EURNZD
|71
|GBPNZD
|67
|EURAUD
|62
|CADJPY
|61
|GBPCAD
|58
|GBPAUD
|55
|CHFJPY
|49
|AUDJPY
|45
|NZDJPY
|39
|GBPCHF
|36
|EURGBP
|35
|BCHUSD
|34
|EURCAD
|33
|EURCHF
|20
|XRPUSD
|11
|ETHUSD
|8
|NZDUSD
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-8.7K
|BTCUSD
|7.4K
|XAUUSD
|-432
|EURUSD
|30K
|USDJPY
|-4.8K
|LTCUSD
|2.3K
|USDCAD
|97
|USDCHF
|624
|GBPJPY
|67
|EURJPY
|93
|EURNZD
|58
|GBPNZD
|62
|EURAUD
|-36
|CADJPY
|67
|GBPCAD
|-5
|GBPAUD
|0
|CHFJPY
|32
|AUDJPY
|51
|NZDJPY
|19
|GBPCHF
|-45
|EURGBP
|13
|BCHUSD
|2.2K
|EURCAD
|-7
|EURCHF
|18
|XRPUSD
|69
|ETHUSD
|87
|NZDUSD
|-9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|23K
|BTCUSD
|-19M
|XAUUSD
|-113K
|EURUSD
|43K
|USDJPY
|-77K
|LTCUSD
|3.7K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|5.1K
|GBPJPY
|10K
|EURJPY
|13K
|EURNZD
|9.8K
|GBPNZD
|11K
|EURAUD
|-5.5K
|CADJPY
|9.6K
|GBPCAD
|-442
|GBPAUD
|222
|CHFJPY
|4.7K
|AUDJPY
|7.3K
|NZDJPY
|2.7K
|GBPCHF
|-3.9K
|EURGBP
|1.1K
|BCHUSD
|175K
|EURCAD
|-748
|EURCHF
|1.6K
|XRPUSD
|31K
|ETHUSD
|40K
|NZDUSD
|-877
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +1 118.62 USD
Worst trade: -10 207 USD
Maximum consecutive wins: 23
Maximum consecutive losses: 13
Maximal consecutive profit: +182.11 USD
Maximal consecutive loss: -10 359.10 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live08" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.09 × 23
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
DooFintech-Live 5
|0.50 × 6
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.11 × 519
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.14 × 370
No reviews
