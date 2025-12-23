- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
21 (95.45%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.55%)
En iyi işlem:
19.10 USD
En kötü işlem:
-126.85 USD
Brüt kâr:
227.93 USD (4 552 pips)
Brüt zarar:
-126.85 USD (2 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (227.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.93 USD (21)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
0.06%
Maks. mevduat yükü:
7.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
16 (72.73%)
Satış işlemleri:
6 (27.27%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
4.59 USD
Ortalama kâr:
10.85 USD
Ortalama zarar:
-126.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-126.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-126.85 USD (1)
Aylık büyüme:
16.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
126.85 USD (17.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.43% (126.85 USD)
Varlığa göre:
15.70% (114.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 16
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.13 × 76
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.79 × 81
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|4.81 × 31
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
Single Entry, with TP and hidden SL
Automated trading strategy, follow strict trading rule.
