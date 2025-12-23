SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MEDALLION FUND
Bryan Pan Mun Hoong

MEDALLION FUND

Bryan Pan Mun Hoong
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
21 (95.45%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.55%)
En iyi işlem:
19.10 USD
En kötü işlem:
-126.85 USD
Brüt kâr:
227.93 USD (4 552 pips)
Brüt zarar:
-126.85 USD (2 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (227.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.93 USD (21)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
0.06%
Maks. mevduat yükü:
7.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
16 (72.73%)
Satış işlemleri:
6 (27.27%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
4.59 USD
Ortalama kâr:
10.85 USD
Ortalama zarar:
-126.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-126.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-126.85 USD (1)
Aylık büyüme:
16.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
126.85 USD (17.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.43% (126.85 USD)
Varlığa göre:
15.70% (114.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 101
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.10 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +227.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 16
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server
1.13 × 76
HFMarketsSV-Live Server 5
3.79 × 81
HFMarketsSV-Live Server 6
4.81 × 31
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
Single Entry, with TP and hidden SL


Automated trading strategy, follow strict trading rule.

İnceleme yok
2026.01.11 08:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.07 00:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 23:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 00:14
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 23:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
