Signaux / MetaTrader 4 / MEDALLION FUND
Bryan Pan Mun Hoong

MEDALLION FUND

Bryan Pan Mun Hoong
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
22
Bénéfice trades:
21 (95.45%)
Perte trades:
1 (4.55%)
Meilleure transaction:
19.10 USD
Pire transaction:
-126.85 USD
Bénéfice brut:
227.93 USD (4 552 pips)
Perte brute:
-126.85 USD (2 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (227.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
227.93 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
0.06%
Charge de dépôt maximale:
7.33%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
0.80
Longs trades:
16 (72.73%)
Courts trades:
6 (27.27%)
Facteur de profit:
1.80
Rendement attendu:
4.59 USD
Bénéfice moyen:
10.85 USD
Perte moyenne:
-126.85 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-126.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-126.85 USD (1)
Croissance mensuelle:
16.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
126.85 USD (17.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.43% (126.85 USD)
Par fonds propres:
15.70% (114.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 101
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.10 USD
Pire transaction: -127 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +227.93 USD
Perte consécutive maximale: -126.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 16
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server
1.13 × 76
HFMarketsSV-Live Server 5
3.79 × 81
HFMarketsSV-Live Server 6
4.81 × 31
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
Single Entry, with TP and hidden SL


Automated trading strategy, follow strict trading rule.

Aucun avis
2026.01.11 08:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.07 00:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 23:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 00:14
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 23:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
