Bryan Pan Mun Hoong

MEDALLION FUND

Bryan Pan Mun Hoong
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 20%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
21 (95.45%)
Negociações com perda:
1 (4.55%)
Melhor negociação:
19.10 USD
Pior negociação:
-126.85 USD
Lucro bruto:
227.93 USD (4 552 pips)
Perda bruta:
-126.85 USD (2 536 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (227.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
227.93 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
0.06%
Depósito máximo carregado:
7.33%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
0.80
Negociações longas:
16 (72.73%)
Negociações curtas:
6 (27.27%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
4.59 USD
Lucro médio:
10.85 USD
Perda média:
-126.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-126.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-126.85 USD (1)
Crescimento mensal:
16.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
126.85 USD (17.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.43% (126.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.70% (114.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 101
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.10 USD
Pior negociação: -127 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +227.93 USD
Máxima perda consecutiva: -126.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 16
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server
1.13 × 76
HFMarketsSV-Live Server 5
3.79 × 81
HFMarketsSV-Live Server 6
4.81 × 31
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
Single Entry, with TP and hidden SL


Automated trading strategy, follow strict trading rule.

Sem comentários
2026.01.11 08:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.07 00:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 23:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 00:14
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 23:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
