- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
21 (95.45%)
損失トレード:
1 (4.55%)
ベストトレード:
19.10 USD
最悪のトレード:
-126.85 USD
総利益:
227.93 USD (4 552 pips)
総損失:
-126.85 USD (2 536 pips)
最大連続の勝ち:
21 (227.93 USD)
最大連続利益:
227.93 USD (21)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
0.06%
最大入金額:
7.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
0.80
長いトレード:
16 (72.73%)
短いトレード:
6 (27.27%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
4.59 USD
平均利益:
10.85 USD
平均損失:
-126.85 USD
最大連続の負け:
1 (-126.85 USD)
最大連続損失:
-126.85 USD (1)
月間成長:
16.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
126.85 USD (17.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.43% (126.85 USD)
エクイティによる:
15.70% (114.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.10 USD
最悪のトレード: -127 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +227.93 USD
最大連続損失: -126.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 16
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.13 × 76
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.79 × 81
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|4.81 × 31
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
Single Entry, with TP and hidden SL
Automated trading strategy, follow strict trading rule.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
20%
0
0
USD
USD
601
USD
USD
5
100%
22
95%
0%
1.79
4.59
USD
USD
17%
1:500