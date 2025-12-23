СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MEDALLION FUND
Bryan Pan Mun Hoong

MEDALLION FUND

Bryan Pan Mun Hoong
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 20%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
21 (95.45%)
Убыточных трейдов:
1 (4.55%)
Лучший трейд:
19.10 USD
Худший трейд:
-126.85 USD
Общая прибыль:
227.93 USD (4 552 pips)
Общий убыток:
-126.85 USD (2 536 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (227.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.93 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
7.33%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
16 (72.73%)
Коротких трейдов:
6 (27.27%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
4.59 USD
Средняя прибыль:
10.85 USD
Средний убыток:
-126.85 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-126.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-126.85 USD (1)
Прирост в месяц:
16.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
126.85 USD (17.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.43% (126.85 USD)
По эквити:
15.70% (114.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 101
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.10 USD
Худший трейд: -127 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +227.93 USD
Макс. убыток в серии: -126.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 16
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server
1.13 × 76
HFMarketsSV-Live Server 5
3.79 × 81
HFMarketsSV-Live Server 6
4.81 × 31
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
Single Entry, with TP and hidden SL


Automated trading strategy, follow strict trading rule.

Нет отзывов
2026.01.11 08:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.07 00:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 23:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 00:14
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 23:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
