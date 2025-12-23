Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteForex-ECN2.com 0.00 × 16 DooPrime-Live 4 0.00 × 1 DPrimeVU-Live 4 0.00 × 4 HFMarketsSV-Live Server 1.13 × 76 HFMarketsSV-Live Server 5 3.79 × 81 HFMarketsSV-Live Server 6 4.81 × 31 Pepperstone-Edge01 5.22 × 27 XMTrading-Real 12 9.10 × 10