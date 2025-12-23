- Прирост
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
21 (95.45%)
Убыточных трейдов:
1 (4.55%)
Лучший трейд:
19.10 USD
Худший трейд:
-126.85 USD
Общая прибыль:
227.93 USD (4 552 pips)
Общий убыток:
-126.85 USD (2 536 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (227.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.93 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
7.33%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
16 (72.73%)
Коротких трейдов:
6 (27.27%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
4.59 USD
Средняя прибыль:
10.85 USD
Средний убыток:
-126.85 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-126.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-126.85 USD (1)
Прирост в месяц:
16.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
126.85 USD (17.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.43% (126.85 USD)
По эквити:
15.70% (114.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +19.10 USD
Худший трейд: -127 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +227.93 USD
Макс. убыток в серии: -126.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 16
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.13 × 76
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.79 × 81
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|4.81 × 31
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
Single Entry, with TP and hidden SL
Automated trading strategy, follow strict trading rule.
Нет отзывов
