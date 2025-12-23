- Crescita
Trade:
22
Profit Trade:
21 (95.45%)
Loss Trade:
1 (4.55%)
Best Trade:
19.10 USD
Worst Trade:
-126.85 USD
Profitto lordo:
227.93 USD (4 552 pips)
Perdita lorda:
-126.85 USD (2 536 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (227.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.93 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
0.06%
Massimo carico di deposito:
7.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
16 (72.73%)
Short Trade:
6 (27.27%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
4.59 USD
Profitto medio:
10.85 USD
Perdita media:
-126.85 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-126.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.85 USD (1)
Crescita mensile:
16.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
126.85 USD (17.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.43% (126.85 USD)
Per equità:
15.70% (114.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 16
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.13 × 76
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.79 × 81
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|4.81 × 31
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
Single Entry, with TP and hidden SL
Automated trading strategy, follow strict trading rule.
Non ci sono recensioni
