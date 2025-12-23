SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MEDALLION FUND
Bryan Pan Mun Hoong

MEDALLION FUND

Bryan Pan Mun Hoong
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 20%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
21 (95.45%)
Loss Trade:
1 (4.55%)
Best Trade:
19.10 USD
Worst Trade:
-126.85 USD
Profitto lordo:
227.93 USD (4 552 pips)
Perdita lorda:
-126.85 USD (2 536 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (227.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.93 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
0.06%
Massimo carico di deposito:
7.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
16 (72.73%)
Short Trade:
6 (27.27%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
4.59 USD
Profitto medio:
10.85 USD
Perdita media:
-126.85 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-126.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.85 USD (1)
Crescita mensile:
16.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
126.85 USD (17.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.43% (126.85 USD)
Per equità:
15.70% (114.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 101
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.10 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +227.93 USD
Massima perdita consecutiva: -126.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 16
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server
1.13 × 76
HFMarketsSV-Live Server 5
3.79 × 81
HFMarketsSV-Live Server 6
4.81 × 31
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Single Entry, with TP and hidden SL


Automated trading strategy, follow strict trading rule.

Non ci sono recensioni
2026.01.11 08:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.07 00:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 23:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 00:14
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 23:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MEDALLION FUND
50USD al mese
20%
0
0
USD
601
USD
5
100%
22
95%
0%
1.79
4.59
USD
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.