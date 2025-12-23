- 成长
交易:
22
盈利交易:
21 (95.45%)
亏损交易:
1 (4.55%)
最好交易:
19.10 USD
最差交易:
-126.85 USD
毛利:
227.93 USD (4 552 pips)
毛利亏损:
-126.85 USD (2 536 pips)
最大连续赢利:
21 (227.93 USD)
最大连续盈利:
227.93 USD (21)
夏普比率:
0.23
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
7.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
0.80
长期交易:
16 (72.73%)
短期交易:
6 (27.27%)
利润因子:
1.80
预期回报:
4.59 USD
平均利润:
10.85 USD
平均损失:
-126.85 USD
最大连续失误:
1 (-126.85 USD)
最大连续亏损:
-126.85 USD (1)
每月增长:
16.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
126.85 USD (17.43%)
相对跌幅:
结余:
17.43% (126.85 USD)
净值:
15.70% (114.30 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
最好交易: +19.10 USD
最差交易: -127 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +227.93 USD
最大连续亏损: -126.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Single Entry, with TP and hidden SL
Automated trading strategy, follow strict trading rule.
