Trades insgesamt:
22
Gewinntrades:
21 (95.45%)
Verlusttrades:
1 (4.55%)
Bester Trade:
19.10 USD
Schlechtester Trade:
-126.85 USD
Bruttoprofit:
227.93 USD (4 552 pips)
Bruttoverlust:
-126.85 USD (2 536 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (227.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
227.93 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
0.06%
Max deposit load:
7.33%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
0.80
Long-Positionen:
16 (72.73%)
Short-Positionen:
6 (27.27%)
Profit-Faktor:
1.80
Mathematische Gewinnerwartung:
4.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-126.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-126.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-126.85 USD (1)
Wachstum pro Monat :
16.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
126.85 USD (17.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.43% (126.85 USD)
Kapital:
15.70% (114.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.10 USD
Schlechtester Trade: -127 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +227.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -126.85 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 16
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.13 × 76
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.79 × 81
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|4.81 × 31
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
Single Entry, with TP and hidden SL
Automated trading strategy, follow strict trading rule.
Keine Bewertungen
