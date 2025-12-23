SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MEDALLION FUND
Bryan Pan Mun Hoong

MEDALLION FUND

Bryan Pan Mun Hoong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 20%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
22
Gewinntrades:
21 (95.45%)
Verlusttrades:
1 (4.55%)
Bester Trade:
19.10 USD
Schlechtester Trade:
-126.85 USD
Bruttoprofit:
227.93 USD (4 552 pips)
Bruttoverlust:
-126.85 USD (2 536 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (227.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
227.93 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
0.06%
Max deposit load:
7.33%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
0.80
Long-Positionen:
16 (72.73%)
Short-Positionen:
6 (27.27%)
Profit-Faktor:
1.80
Mathematische Gewinnerwartung:
4.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-126.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-126.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-126.85 USD (1)
Wachstum pro Monat :
16.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
126.85 USD (17.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.43% (126.85 USD)
Kapital:
15.70% (114.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 101
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.10 USD
Schlechtester Trade: -127 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +227.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -126.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 16
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server
1.13 × 76
HFMarketsSV-Live Server 5
3.79 × 81
HFMarketsSV-Live Server 6
4.81 × 31
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
Single Entry, with TP and hidden SL


Automated trading strategy, follow strict trading rule.

Keine Bewertungen
2026.01.11 08:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.07 00:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 23:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 00:14
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 23:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
