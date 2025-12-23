- 자본
22
이익 거래:
21 (95.45%)
손실 거래:
1 (4.55%)
최고의 거래:
19.10 USD
최악의 거래:
-126.85 USD
총 수익:
227.93 USD (4 552 pips)
총 손실:
-126.85 USD (2 536 pips)
연속 최대 이익:
21 (227.93 USD)
연속 최대 이익:
227.93 USD (21)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
0.06%
최대 입금량:
7.33%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
0.80
롱(주식매수):
16 (72.73%)
숏(주식차입매도):
6 (27.27%)
수익 요인:
1.80
기대수익:
4.59 USD
평균 이익:
10.85 USD
평균 손실:
-126.85 USD
연속 최대 손실:
1 (-126.85 USD)
연속 최대 손실:
-126.85 USD (1)
월별 성장률:
16.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
126.85 USD (17.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.43% (126.85 USD)
자본금별:
15.70% (114.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.10 USD
최악의 거래: -127 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +227.93 USD
연속 최대 손실: -126.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Single Entry, with TP and hidden SL
Automated trading strategy, follow strict trading rule.
리뷰 없음
