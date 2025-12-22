- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
49 (85.96%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (14.04%)
En iyi işlem:
47.56 USD
En kötü işlem:
-2.96 USD
Brüt kâr:
180.71 USD (11 570 pips)
Brüt zarar:
-9.03 USD (1 182 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (14.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.85 USD (7)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.27%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
53.48
Alış işlemleri:
37 (64.91%)
Satış işlemleri:
20 (35.09%)
Kâr faktörü:
20.01
Beklenen getiri:
3.01 USD
Ortalama kâr:
3.69 USD
Ortalama zarar:
-1.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.21 USD (2)
Aylık büyüme:
9.28%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.21 USD (0.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.09% (0.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|19
|AUDCAD
|17
|AUDNZD
|16
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|9
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|9
|USDJPY
|72
|GBPJPY
|17
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|1.5K
|AUDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.8K
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|851
|EURUSD
|144
|XAUUSD
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.56 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +14.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
LiteForex-ECN.com
|1.25 × 8
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
TradersWay-Live
|3.00 × 17
|
RSGFinance-Live
|3.30 × 63
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.90 × 94
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
826
USD
USD
6
91%
57
85%
100%
20.01
3.01
USD
USD
0%
1:300