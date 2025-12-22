SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 016
Duong Van Hung

IC 016

Duong Van Hung
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-Live17
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
49 (85.96%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (14.04%)
En iyi işlem:
47.56 USD
En kötü işlem:
-2.96 USD
Brüt kâr:
180.71 USD (11 570 pips)
Brüt zarar:
-9.03 USD (1 182 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (14.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.85 USD (7)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.27%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
53.48
Alış işlemleri:
37 (64.91%)
Satış işlemleri:
20 (35.09%)
Kâr faktörü:
20.01
Beklenen getiri:
3.01 USD
Ortalama kâr:
3.69 USD
Ortalama zarar:
-1.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.21 USD (2)
Aylık büyüme:
9.28%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.21 USD (0.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.09% (0.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 19
AUDCAD 17
AUDNZD 16
USDJPY 2
GBPJPY 1
EURUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 9
AUDCAD 9
AUDNZD 9
USDJPY 72
GBPJPY 17
EURUSD 7
XAUUSD 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 1.5K
AUDCAD 1.5K
AUDNZD 1.8K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 851
EURUSD 144
XAUUSD 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.56 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +14.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.25 × 8
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
TradersWay-Live
3.00 × 17
RSGFinance-Live
3.30 × 63
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.90 × 94
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.22 17:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC 016
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
826
USD
6
91%
57
85%
100%
20.01
3.01
USD
0%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.