Duong Van Hung

IC 016

Duong Van Hung
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 26%
ICMarketsSC-Live17
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
50 (86.20%)
Negociações com perda:
8 (13.79%)
Melhor negociação:
47.56 USD
Pior negociação:
-2.96 USD
Lucro bruto:
181.28 USD (11 690 pips)
Perda bruta:
-9.03 USD (1 182 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (14.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
98.85 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.27%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
53.66
Negociações longas:
37 (63.79%)
Negociações curtas:
21 (36.21%)
Fator de lucro:
20.08
Valor esperado:
2.97 USD
Lucro médio:
3.63 USD
Perda média:
-1.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.21 USD (2)
Crescimento mensal:
9.36%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3.21 USD (0.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.42% (3.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (2.11 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 19
AUDNZD 17
AUDCAD 17
USDJPY 2
GBPJPY 1
EURUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 9
AUDNZD 10
AUDCAD 9
USDJPY 72
GBPJPY 17
EURUSD 7
XAUUSD 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 1.5K
AUDNZD 1.9K
AUDCAD 1.5K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 851
EURUSD 144
XAUUSD 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +47.56 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +14.61 USD
Máxima perda consecutiva: -3.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.25 × 8
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
TradersWay-Live
3.00 × 17
RSGFinance-Live
3.30 × 63
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.90 × 94
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
Sem comentários
2025.12.22 17:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
