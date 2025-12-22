- Прирост
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
50 (86.20%)
Убыточных трейдов:
8 (13.79%)
Лучший трейд:
47.56 USD
Худший трейд:
-2.96 USD
Общая прибыль:
181.28 USD (11 690 pips)
Общий убыток:
-9.03 USD (1 182 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (14.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.85 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.27%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
53.66
Длинных трейдов:
37 (63.79%)
Коротких трейдов:
21 (36.21%)
Профит фактор:
20.08
Мат. ожидание:
2.97 USD
Средняя прибыль:
3.63 USD
Средний убыток:
-1.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.21 USD (2)
Прирост в месяц:
9.36%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.21 USD (0.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.42% (3.21 USD)
По эквити:
0.26% (2.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|17
|AUDCAD
|17
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|72
|GBPJPY
|17
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.9K
|AUDCAD
|1.5K
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|851
|EURUSD
|144
|XAUUSD
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Лучший трейд: +47.56 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +14.61 USD
Макс. убыток в серии: -3.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
LiteForex-ECN.com
|1.25 × 8
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
TradersWay-Live
|3.00 × 17
|
RSGFinance-Live
|3.30 × 63
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.90 × 94
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
