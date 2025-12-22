СигналыРазделы
Duong Van Hung

IC 016

Duong Van Hung
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
ICMarketsSC-Live17
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
50 (86.20%)
Убыточных трейдов:
8 (13.79%)
Лучший трейд:
47.56 USD
Худший трейд:
-2.96 USD
Общая прибыль:
181.28 USD (11 690 pips)
Общий убыток:
-9.03 USD (1 182 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (14.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.85 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.27%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
53.66
Длинных трейдов:
37 (63.79%)
Коротких трейдов:
21 (36.21%)
Профит фактор:
20.08
Мат. ожидание:
2.97 USD
Средняя прибыль:
3.63 USD
Средний убыток:
-1.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.21 USD (2)
Прирост в месяц:
9.36%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.21 USD (0.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.42% (3.21 USD)
По эквити:
0.26% (2.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 19
AUDNZD 17
AUDCAD 17
USDJPY 2
GBPJPY 1
EURUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 9
AUDNZD 10
AUDCAD 9
USDJPY 72
GBPJPY 17
EURUSD 7
XAUUSD 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 1.5K
AUDNZD 1.9K
AUDCAD 1.5K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 851
EURUSD 144
XAUUSD 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.56 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +14.61 USD
Макс. убыток в серии: -3.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.25 × 8
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
TradersWay-Live
3.00 × 17
RSGFinance-Live
3.30 × 63
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.90 × 94
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
Нет отзывов
2025.12.22 17:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IC 016
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
826
USD
6
91%
58
86%
100%
20.07
2.97
USD
0%
1:300
