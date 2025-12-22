シグナルセクション
Duong Van Hung

IC 016

Duong Van Hung
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 26%
ICMarketsSC-Live17
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
58
利益トレード:
50 (86.20%)
損失トレード:
8 (13.79%)
ベストトレード:
47.56 USD
最悪のトレード:
-2.96 USD
総利益:
181.28 USD (11 690 pips)
総損失:
-9.03 USD (1 182 pips)
最大連続の勝ち:
19 (14.61 USD)
最大連続利益:
98.85 USD (7)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.27%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
53.66
長いトレード:
37 (63.79%)
短いトレード:
21 (36.21%)
プロフィットファクター:
20.08
期待されたペイオフ:
2.97 USD
平均利益:
3.63 USD
平均損失:
-1.13 USD
最大連続の負け:
2 (-3.21 USD)
最大連続損失:
-3.21 USD (2)
月間成長:
9.36%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.21 USD (0.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.42% (3.21 USD)
エクイティによる:
0.26% (2.11 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 19
AUDNZD 17
AUDCAD 17
USDJPY 2
GBPJPY 1
EURUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD 9
AUDNZD 10
AUDCAD 9
USDJPY 72
GBPJPY 17
EURUSD 7
XAUUSD 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD 1.5K
AUDNZD 1.9K
AUDCAD 1.5K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 851
EURUSD 144
XAUUSD 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +47.56 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +14.61 USD
最大連続損失: -3.21 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.25 × 8
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
TradersWay-Live
3.00 × 17
RSGFinance-Live
3.30 × 63
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.90 × 94
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
レビューなし
2025.12.22 17:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
