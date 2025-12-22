- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
58
利益トレード:
50 (86.20%)
損失トレード:
8 (13.79%)
ベストトレード:
47.56 USD
最悪のトレード:
-2.96 USD
総利益:
181.28 USD (11 690 pips)
総損失:
-9.03 USD (1 182 pips)
最大連続の勝ち:
19 (14.61 USD)
最大連続利益:
98.85 USD (7)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.27%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
53.66
長いトレード:
37 (63.79%)
短いトレード:
21 (36.21%)
プロフィットファクター:
20.08
期待されたペイオフ:
2.97 USD
平均利益:
3.63 USD
平均損失:
-1.13 USD
最大連続の負け:
2 (-3.21 USD)
最大連続損失:
-3.21 USD (2)
月間成長:
9.36%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.21 USD (0.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.42% (3.21 USD)
エクイティによる:
0.26% (2.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|17
|AUDCAD
|17
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|72
|GBPJPY
|17
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.9K
|AUDCAD
|1.5K
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|851
|EURUSD
|144
|XAUUSD
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +47.56 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +14.61 USD
最大連続損失: -3.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
LiteForex-ECN.com
|1.25 × 8
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
TradersWay-Live
|3.00 × 17
|
RSGFinance-Live
|3.30 × 63
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.90 × 94
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
26%
0
0
USD
USD
826
USD
USD
6
91%
58
86%
100%
20.07
2.97
USD
USD
0%
1:300