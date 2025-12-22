SignaleKategorien
Duong Van Hung

IC 016

Duong Van Hung
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
ICMarketsSC-Live17
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
58
Gewinntrades:
50 (86.20%)
Verlusttrades:
8 (13.79%)
Bester Trade:
47.56 USD
Schlechtester Trade:
-2.96 USD
Bruttoprofit:
181.28 USD (11 690 pips)
Bruttoverlust:
-9.03 USD (1 182 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (14.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
98.85 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.27%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
53.66
Long-Positionen:
37 (63.79%)
Short-Positionen:
21 (36.21%)
Profit-Faktor:
20.08
Mathematische Gewinnerwartung:
2.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.21 USD (2)
Wachstum pro Monat :
9.36%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3.21 USD (0.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.42% (3.21 USD)
Kapital:
0.26% (2.11 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 19
AUDNZD 17
AUDCAD 17
USDJPY 2
GBPJPY 1
EURUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 9
AUDNZD 10
AUDCAD 9
USDJPY 72
GBPJPY 17
EURUSD 7
XAUUSD 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 1.5K
AUDNZD 1.9K
AUDCAD 1.5K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 851
EURUSD 144
XAUUSD 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +47.56 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.25 × 8
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
TradersWay-Live
3.00 × 17
RSGFinance-Live
3.30 × 63
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.90 × 94
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 17:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
