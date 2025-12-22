- Wachstum
Trades insgesamt:
58
Gewinntrades:
50 (86.20%)
Verlusttrades:
8 (13.79%)
Bester Trade:
47.56 USD
Schlechtester Trade:
-2.96 USD
Bruttoprofit:
181.28 USD (11 690 pips)
Bruttoverlust:
-9.03 USD (1 182 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (14.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
98.85 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.27%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
53.66
Long-Positionen:
37 (63.79%)
Short-Positionen:
21 (36.21%)
Profit-Faktor:
20.08
Mathematische Gewinnerwartung:
2.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.21 USD (2)
Wachstum pro Monat :
9.36%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3.21 USD (0.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.42% (3.21 USD)
Kapital:
0.26% (2.11 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|17
|AUDCAD
|17
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|72
|GBPJPY
|17
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|48
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.9K
|AUDCAD
|1.5K
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|851
|EURUSD
|144
|XAUUSD
|2.4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +47.56 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.21 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
